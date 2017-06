L’ancien patron du FBI accuse l’administration Trump d’avoir menti

L’ancien directeur de la police fédérale américaine, James Comey, a accusé jeudi l’administration Trump d’avoir répandu des « mensonges, purement et simplement », à son sujet et concernant le FBI, dans la foulée de son congédiement inattendu, dans le cadre d’un témoignage spectaculaire qui pourrait plomber la présidence de M. Trump.

Prenant publiquement la parole pour la première fois depuis son congédiement, le 9 mai, en plein coeur d’une enquête sur une possible collusion entre le Kremlin et la campagne présidentielle de M. Trump, M. Comey a dit que l’administration « a terni ma réputation, et pire encore celle du FBI » en prétendant que l’agence était en déroute sous sa direction.

Témoignant de la méfiance profonde qui existait entre le président et lui, M. Comey a décrit l’inconfort intense qu’il ressentait lors de ses échanges privés avec M. Trump, déclarant qu’il avait ressenti le besoin de consigner le tout par écrit immédiatement.

« Je craignais honnêtement qu’il puisse mentir concernant la nature de nos rencontres, donc j’ai pensé qu’il était crucial de tout documenter, a-t-il dit. Je savais que j’aurais peut-être besoin, un jour, d’une preuve de ce qui s’était passé, non seulement pour me défendre moi-même, mais aussi pour protéger le FBI. »

M. Comey a fait ces commentaires devant une salle d’audience bondée, paralysant Washington et une portion du pays quand les yeux se sont tournés vers les écrans de télévision.

Il a immédiatement plongé au coeur de la controverse politique suscitée par son congédiement, notamment quant à savoir si M. Trump a interféré avec l’enquête du FBI sur une possible ingérence de la Russie.

Dans une copie écrite de son témoignage rendue publique mercredi, M. Comey affirme que Donald Trump lui a demandé de « dégager (ce) nuage » portant ombrage à sa présidence en déclarant publiquement que M. Trump n’est pas visé personnellement dans les enquêtes sur les possibles liens de son équipe de campagne avec des responsables russes.

M. Trump lui aurait aussi demandé de mettre fin à l’enquête sur l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn.

Le président du comité sénatorial, le républicain Richard Burr, lui a posé la question cruciale: « Estimez-vous que le président essayait de faire entrave à la justice, ou qu’il cherchait simplement un moyen pour permettre à Mike Flynn de sauver son honneur, puisqu’il avait déjà été congédié? »

« Il ne me revient pas de dire si la conversation que j’ai eue avec le président constitue une tentative d’entrave à la justice, a-t-il répondu. Mais j’ai trouvé cela très dérangeant, très préoccupant. Mais c’est une conclusion que le procureur spécial étudiera certainement de très près pour tenter de comprendre quelle était l’intention (du président) et pour voir s’il s’agit d’un crime. »

Plus tard, dans une révélation estomaquante, M. Comey a avoué avoir cherché à favoriser la nomination d’un procureur spécial, après son congédiement, en laissant couler à la presse une de ses notes concernant M. Trump.

« Mon jugement me disait que ça avait besoin d’être rendu public », a-t-il dit.

Le président n’a pas encore réagi en détail à la version de M. Comey, mais il a lancé sur Twitter, le mois dernier, qu’il serait préférable pour M. Comey « qu’il n’y ait pas d’enregistrements » de leurs conversations.

« Seigneur, j’espère qu’il y a des enregistrements », a dit M. Comey, indiquant que cela pourrait blinder sa version face à celle du président.