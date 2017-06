Louise Thibeault met la clef dans la porte d’une 3e école

Le personnel et les 130 élèves de la maternelle à la 6e année de l’école Mgr Melanson s’apprêtent à dire un dernier au revoir à leur établissement vieux d’une soixantaine d’années.

Jamais deux sans trois.

C’est un peu ce que s’est dit Louise Thibeault lorsqu’elle a accepté de prendre les rênes de l’école Mgr Melanson de Val-d’Amour, sachant bien que cet établissement allait fermer ses portes dans un futur rapproché. Après l’école Rendez-vous des jeunes en 2009 et Coin des amis 2011, la directrice a de nouveau l’ingrate tâche de mettre la clé dans la porte de façon définitive.

Mais cette fois, elle peut se rassurer, ce sera la dernière.

«La nouvelle école a été construite, dit-on, pour une durée de vie d’environ 80 ans…je devrais être bonne pour m’en tirer», dit-elle à la blague.

Il ne reste plus que quelques jours à l’établissement, soit jusqu’à la fin de l’actuelle année scolaire. En effet, elle n’accueillera plus d’élève en septembre, contrairement à l’école Versant-Nord d’Atholville.

«C’est toujours triste de voir les écoles de nos petites communautés rurales fermer leurs portes, car elles sont très appréciées. Ça fait un petit pincement au cœur. En même temps, on se dirige tellement vers un beau projet. Ça apporte un baume, un petit côté positif à la fermeture», explique la directrice.

L’école Mgr Melanson fait partie d’un groupe d’établissements soclaires qui fusionnent afin de donner de créer la nouvelle école régionale du Restigouche-Centre. Ce lot comprend également les écoles Apollo XI de Campbellton (démolie), Rendez-vous des jeunes de Saint-Arthur (fermée en 2009 et vendue au secteur privé) et Versant-Nord d’Atholville.

Pour la Mme Thibeault, il faut voir le bon côté des choses.

«Nos écoles sont vieillissantes et la population étudiante rapetisse. Dans le nouvel établissement, les jeunes vont avoir à leurs dispositions des outils d’apprentissage technologiques dans un environnement physique plus agréable. On dit toujours que le contenant n’est pas important, que c’est le contenu qui prime. C’est vrai, mais c’est aussi beaucoup plus plaisant de travailler dans un beau contenant tout neuf», souligne-t-elle.

En plus des 130 élèves, tous les enseignants – y compris la directrice dans un nouveau rôle – seront du déménagement.

Tristesse et excitation

L’école fermera officiellement le 21 juin, deux jours avant la fin du calendrier scolaire régulier, question de permettre au personnel de déménager tout le matériel vers leurs nouveaux locaux à Versant-Nord et Apollo XI. La rentrée scolaire au sein de l’école régionale n’étant prévue qu’en janvier, la période de transition s’effectuera à l’intérieur de ces deux écoles.

Afin de faciliter cette transition et l’intégration des jeunes, ceux-ci ont eu la chance cette semaine de se familiariser avec leur site d’accueil temporaire.

«C’était l’occasion de visiter les lieux, mais aussi de côtoyer les jeunes des autres communautés qui seront dans leur niveau», explique Mme Thibeault.

Même si la fermeture de l’école est imminente, l’atmosphère n’est pas lourde pour autant entre ses murs. Comme c’est généralement le cas lors de fermetures du genre, la tristesse est surtout perceptible chez les membres du personnel, les jeunes étant surtout excités par la nouveauté qui les attend et la fin de l’année scolaire.

Pas de plan pour les édifices mis de côté

La régionalisation des écoles primaires francophones du Restigouche-Centre fera particulièrement mal à la municipalité d’Atholville qui – nouvellement fusionnée avec les districts de services locaux voisins – se retrouve à perdre non pas une, mais bien deux écoles sur son territoire. Trois si on inclut dans le calcul l’école de Saint-Arthur fermée avant le regroupement.

«Pour le moment, nous n’avons aucun plan pour ces écoles. Et je n’ai pas entendu parler de projet non plus visant à changer leur vocation», indique le maire d’Atholville, Michel Soucy.

À leur fermeture, elles seront transférées du ministère de l’Éducation à celui d’Approvisionnement et services afin d’être mises en ventes. Mais l’historique de la vente des anciennes écoles n’est pas très reluisant au Restigouche.

Les écoles Arthur-Pinet d’Eel River Crossing, Coin des amis et Dundee et Domaine des copains de Balmoral n’ont jamais trouvé preneurs. Pratiquement laissées à l’abandon après leur fermeture, elles ont dépéri, contracté des moisissures et du coup, sont devenues invendables. Elles ont abouti sous le pic des démolisseurs.

L’école Rendez-vous des jeunes de Saint-Arthur a bien été vendue (à rabais) à des investisseurs privés, mais rien n’y a été développé et elle demeure toujours inoccupée à ce jour. En fait, l’édifice a même été remis sur le marché immobilier.

Seule l’école Coin des jeunes de Charlo a réussi sa transition avec succès. Elle a été vendue rapidement puis reconvertie en logements.

Selon le maire d’Atholville, il y aurait de l’intérêt pour le terrain de l’école Versant-Nord situé au cœur de la municipalité, mais rien de concret à ce moment.

«Puisque ces deux bâtiments seront vacants, cela va causer une baisse de l’évaluation foncière, donc un manque à gagner dans les coffres de la municipalité», dit-il.

«Il y a certainement quelque chose à faire avec ces deux bâtiments. Ils ne sont plus très jeunes, je l’accorde, mais leur structure est solide. Il faut simplement avoir les bonnes idées», invitant au passage la population à manifester ses idées quant aux possibilités de reconversion des deux écoles.

Questionné sur le sujet, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Donald Arseneault, avoue que des manquements se sont produits avec les écoles de Balmoral et d’Eel River Crossing et promet d’avoir le dossier à l’œil.

«Il semble qu’on n’ait pas été vérifié ces écoles sur une base régulière afin de s’assurer qu’elles demeurent en bon état. C’est décevant parce que je crois qu’elles auraient pu encore servir. Je suis d’accord qu’il ne faut pas que ça se reproduise de nouveau», indique le ministre.