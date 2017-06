Accident d’hélicoptère: le seul survivant n’a pas oublié ses sauveurs

Le seul survivant de l’écrasement d’hélicoptère survenu dans la Restigouche l’an dernier a invité les premiers répondants qui l’ont extirpé de sa fâcheuse position à passer le week-end avec lui à Québec.

Michel Laplante était l’un des trois passagers de l’hélicoptère qui s’est écrasé dans la rivière Restigouche en septembre 2016 à la hauteur de Flatlands. L’accident, qui s’est produit après que l’appareil ait heurté des lignes de transmission, avait coûté la vie aux deux autres occupants, soit le pilote, Frédéric Descote, ainsi que le chanteur et ex-hockeyeur québécois Roberto «Bob» Bissonnette. Grièvement blessé suite à l’impact, M. Laplante a toutefois été rapidement secouru par des citoyens avant d’être pris en charge par les divers corps régionaux de premiers répondants.

Plusieurs mois se sont écoulés depuis la tragédie et le rescapé n’a pas oublié ses bienfaiteurs. Propriétaire du club de baseball les Capitales de Québec, il a tenu à les remercier à sa façon, soit en les invitant toutes dépenses payées à assister à une partie du club et séjourner dans la capitale.

Benji Pitre est l’un de ces premiers répondants. Pompier volontaire à Campbellton, il a été l’un de ceux qui se sont occupés du survivant après l’incident. Le lendemain, il était à l’hôpital afin de prendre des nouvelles sur son état de santé. «Il m’a bien dit de remercier tout le monde et qu’il allait s’en souvenir en organisant un petit quelque chose pour nous. Et il n’a pas oublié», confie-t-il.

L’homme d’affaires a en effet organisé une sortie «en ville» pour ses bienfaiteurs. L’invitation a été lancée plus spécifiquement aux individus qui ont participé activement à son sauvetage, ce qui comprend des pompiers de Campbellton, Tide Head et Glen Levit, des agents de la GRC, des ambulanciers du Nouveau-Brunswick et du Québec, ainsi que les quelques citoyens qui sont intervenus. Un peu plus d’une demi-douzaine d’entre eux ont accepté l’invitation.

Au départ, l’idée était de souligner le travail des premiers répondants dans le cadre d’une cérémonie d’avant-match. «Toutefois, par respect aux deux personnes qui sont décédées lors de l’écrasement, ce sera plus sobre. On va seulement se rendre à Québec, assister à la partie (de vendredi) et passer la soirée en compagnie de Michel», indique M. Pitre.

Ce dernier ajoute par ailleurs apprécier l’invitation, bien que celle-ci n’était pas du tout nécessaire. «Lorsqu’on intervient sur un accident, on fait notre boulot. On ne fait pas ce métier pour recevoir des récompenses ou de reconnaissances en retour, mais bien parce qu’on aime pouvoir aider les gens. Toutefois, c’est touchant de voir à quel point il a apprécié notre intervention et qu’il tient à nous en remercier. On est très content de savoir qu’il va bien et aussi d’avoir l’opportunité d’aller le rencontrer dans un contexte plus festif», explique M. Pitre.

Le groupe de premiers répondants a quitté vendredi matin en direction de Québec. Au lieu de prendre plusieurs véhicules, ceux-ci s’y rendront en minibus.