Un camion rose roule pour une bonne cause

Le camion de R.H. Frenette va rouler pour la lutte contre le cancer durant cinq ans - Sur la photo, de gauche à droite, Charles Doucet, Normand Doiron, Jean-Guy Grant, Luc Desjardins, respectivement les maires de Nigadoo, Pointe-Verte, Beresford et Petit-Rocher, avec Arielle et son père André Frenette - Photo gracieuseté

Un camion d’excavation rose est en service sur les chantiers du Nouveau-Brunswick. La couleur est certainement inusitée dans ce type d’industrie, mais il s’agit d’une initiative de la compagnie R.H. Frenette, située à Petit-Rocher, pour attirer l’attention sur la lutte contre le cancer, et par la même occasion, amasser des fonds pour le Relais pour la vie Chaleur.

C’est Arielle, la fille âgée de 13 ans du propriétaire, qui est derrière cette idée. Elle, qui s’implique dans une équipe lors des relais pour la vie, poussait son père à mettre en place un concept, par le biais de l’entreprise, pour recueillir des fonds pour cette campagne de financement.

Après avoir cogité plusieurs possibilités, père et fille ont convenu de peindre en rose la benne basculante d’un camion de 10 roues.

«Comme ma fille fait du bénévolat pour cette cause, nous avons décidé de parrainer l’activité pour quelques années pour faire notre part, en espérant que d’autres vont suivre. Ça qui nous tient à cœur parce que le cancer touche tout le monde. Il n’y a personne qui n’a pas un parent, un proche, un ami, un voisin, un collègue de travail, atteint par le cancer», observe André Frenette, le propriétaire de R.H. Frenette.

Le véhicule ne fera pas office de figuration, mais va se déplacer de contrat en contrat. L’entreprise versera au Relais pour la vie Chaleur, qui couvre les communautés de Beresford à Pointe-Verte, 5 cents pour chaque kilomètre que le camion aura parcouru au cours d’une année, et ce, pour une période de cinq ans.

«Plus il va rouler, plus nous pourrons redonner à la cause contre le cancer, donc nous le tiendrons occupé. Nous avons également des partenaires, qui ont acheté de la publicité sur le camion. Nous avons 9 places à 1500$ chacune et tous les montants seront versés intégralement au relais», indique M. Frenette.

Ainsi Garage Central à Atholville, International Trucks, Atlantic Oliver de Dieppe, J.P. Equipment, dans le Restigouche, se sont déjà ralliés au projet.

Le président du Relais pour la vie Chaleur trouve la formule excellente pour grossir les dons.

«J’ai été impliqué dans les derniers six ans et c’est difficile d’augmenter nos chiffres chaque année. Nous savons tous qu’il s’agit d’une bonne cause, mais il y a beaucoup d’autres bonnes causes dans la région. Avoir ce coup de main d’un entrepreneur local est donc très apprécié», a déclaré André Cyr.

L’événement, qui s’est tenu il y a 15 jours, a permis de récolter 45 000$.

Fondé en 1976, le groupe R.H. Frenette offre, notamment, des services en camionnage, démolition, construction et déneigement.