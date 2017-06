Fermture d’un foyer de soins: des familles déroutées

La fermeture soudaine de la Résidence Arseneau, à Pointe-Verte, vendredi, qui aurait été la cible d’une enquête, laisse des familles dans l’incompréhension et la frustration.

Celui qui était propriétaire de la Résidence Arseneau, depuis deux ans, a décidé de faire faillite. Dès le départ, des conflits continuels avec une employée qui auparavant appartenait l’établissement sont survenus. Ils auraient atteint un point culminant en juillet 2016, causant le départ de quelques préposées.

La directrice, Brenda Bernard raconte qu’à la suite de cela, Eric Arseneau est plongé dans une dépression et dans une spirale des dépendances. Finalement, cette année, il a accepté de se soigner pour se sortir de son enfer.

Il a donc laissé les rênes du foyer à sa directrice, début avril. Entre-temps, le ministère aurait mis son nez dans le dossier, suite à des plaintes.

«En aucun cas les résidents n’ont été exposés à des choses qu’ils n’auraient pas dû voir, ni à un monsieur sous l’influence de l’alcool, mais nous entendions des commérages. Par exemple, que nous ne pouvions pas utiliser de savon parce que ça coûte trop cher. Les travailleurs sociaux ont embarqué dans ce jeu. Ils étaient toujours ici pour des niaiseries parce qu’ils avaient entendu dire ceci et cela. Ça n’a jamais été fondé», soutient Mme Bernard.

Le ministère du Développement social n’a pas confirmé à l’Acadie Nouvelle qu’il avait déclenché une enquête. Les familles ont été prévenues que leurs proches devaient quitter les lieux deux jours plus tard, soit vendredi.

La Résidence Arseneau accueillait 12 clients atteints d’Alzheimer et de démence, et 4 semi-autonomes. Des familles en ont long à dire sur la tournure des événements, comme Joël Lagacé, dont le frère trisomique devait être transféré à Campbellton, ce qu’il a refusé net.

«C’est inhumain de prendre des gens à besoins spéciaux et de les envoyer loin. Rémi était dans son milieu à la résidence. Là, nous devons prendre ses bagages pour le placer ailleurs. C’est incompréhensible qu’il n’y ait pas un système pour garder la place ouverte pour un mois, pour donner une chance aux gens de se virer de bord. Probablement que quelqu’un aurait pu reprendre le foyer et que les résidents auraient pu y demeurer».

Des propriétaires de foyers de soins se seraient effectivement avancés pour racheter l’établissement de Pointe-Verte dès que la nouvelle de fermeture s’est sue.

«Lorsqu’un opérateur de foyer de soins spéciaux décide de fermer un foyer, le ministère travaille avec les résidents et leurs familles pour assurer une transition en douceur vers un autre établissement de soins de longue durée. Bien que les foyers de soins spéciaux soient de l’entreprise privée, le Développement social est responsable de l’octroi de licences et de leur surveillance afin de s’assurer que les installations sont conformes aux règlements et aux normes d’exploitation du ministère», a souligné par courriel Anne Mooers, la porte-parole.

D’autres proches, que nous avons rencontrés sur place vendredi, insistaient pour dire que leur parent a toujours été bien soigné.

«Cela fait deux ans que Pauline est ici et elle a toujours été propre. On lui donne trois bains par semaine, juste parce qu’elle adore ça. Les employés faisaient un bon travail avec les patients qui sont des cas lourds. J’ai de la peine pour le propriétaire, qui se donnait corps et âme. Quand il venait, il embrassait les résidents et dansait avec eux», défend Linda Vienneau.

Comme elle, plusieurs appréciaient le côté familial de l’établissement et sont déroutés par la situation.

«Je ne comprends pas qu’ils (agents du Développement social) se sont fiés sur des «on-dit». J’aurais mis mon nom pour être ici parce que je n’ai vu que du positif», souffle Patsy Boudreau, dont la sœur va être transférée à Fredericton.

La Résidence Arseneau comptait 14 employés.