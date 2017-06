Un grand salon du camionnage à Moncton

Plus de 12 000 personnes sont attendues au Colisée de Moncton pour le salon de camionnage 2017 qui se déroule vendredi et samedi.

L’événement, présenté aux deux ans, accueillera environ 200 exposants cette année.

«C’est un des salons les plus achalandés au Canada, même comparé à ceux de Montréal et Toronto. On a beaucoup de succès ici. On est très fier de notre truck show», a indiqué Jean-Marc Picard, directeur général de l’Association de camionnage des provinces de l’Atlantique.

Il s’agit du rendez-vous de l’industrie du camionnage en Atlantique. C’est lors de cet événement que plusieurs dirigeants d’entreprises jetteront un coup d’œil sur les nouveaux produits pour planifier le renouvellement de leur parc de camions.

L’événement n’est pas que pour les professionnels de l’industrie du transport. Des camions antiques et rares seront en montre lors du salon.

Un hommage sera également rendu aux femmes qui travaillent dans l’industrie samedi.

Ce sera aussi l’occasion pour ceux qui se cherchent un emploi dans le domaine de rencontrer des représentants des plus grandes entreprises de ce secteur.

«Le vendredi on a beaucoup de gens qui sont dans l’industrie, mais le samedi on a aussi beaucoup de famille», a souligné M. Picard rappelant qu’il s’agit d’une occasion pour voir tout ce qui a de nouveau dans le domaine du camionnage.

Le salon du camionnage se déroule de 9h à 17h, vendredi, et de 10h à 16h, samedi.