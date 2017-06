Marijuana: les médecins du N.-B. réclament une réglementation sévère

La Société médicale du Nouveau-Brunswick recommande que l’âge légal pour l’achat de marijuana soit fixé à 21 ans et que le monopole de la vente soit détenu par une société de la Couronne.

Alors que la province se prépare à encadrer la légalisation du cannabis, la Société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB) a publié vendredi une série de recommandations incitant le gouvernement à serrer la vis.

Bien que le projet de loi fédéral fixe l’âge légal pour acheter de la marijuana à 18 ans, les médecins néo-brunswickois demandent de l’augmenter à 21 ans.

«D’un point de vue médical, nous croyons que la marijuana ne devrait pas être vendue aux jeunes adultes de moins de 25 ans, mais le souci d’assurer le juste équilibre entre l’accès du public et la prévention de l’achat illicite par les jeunes adultes pourrait nécessiter que l’âge de 21 ans soit l’âge légal pour l’achat de marijuana», peut-on lire dans le document présenté au gouvernement.

La présidente de la SMNB, Dre Murphy-Kaulbeck, ajoute que le cerveau des jeunes se développe activement jusqu’à l’âge de 25 ans, surtout chez les hommes. «Tous les jours, je vois de jeunes mamans qui ne semblent pas s’inquiéter de consommer de la marijuana pendant leur grossesse ou l’allaitement. La science est claire – la marijuana implique beaucoup plus que ce que de nombreux Néo-Brunswickois peuvent imaginer.»

Autre prise de position forte, la Société médicale estime qu’une société de la Couronne devrait détenir le monopole strict de la gestion de la vente de la marijuana dans la province. Elle juge aussi que la marijuana, l’alcool et le tabac ne devraient jamais être vendus sous un même toit.

«Si Alcool NB devient le fournisseur, son monopole doit être surveillé d’une manière différente de celle de la vente actuelle d’alcool en tenant compte des enjeux susmentionnés. En premier lieu, nous croyons qu’aucune société de la Couronne ne peut être assujettie à un objectif de profit en matière de vente de marijuana», précise le document.

Les médecins recommandent que la marijuana soit être assujettie aux interdictions de publicité et aux initiatives d’emballage banalisé.

«Il s’agit d’une substance nocive en soi, et nous devons discuter de la manière de réduire au minimum le tort causé par son usage grâce à une réglementation provinciale sévère. Nous insisterons sur l’importance de garder la santé de la population au centre de la politique gouvernementale», explique Dre Lynn Murphy-Kaulbeck.

«Les enseignants seront touchés, car nous devrons mieux renseigner mieux les jeunes, la police aura besoin de plus d’aide pour effectuer les tests de dépistage de drogues lors des contrôles routiers, et les médecins devront travailler plus fort à expliquer les dangers pour la santé.»

Les médecins demandent à la province de multiplier par deux le financement de l’Unité de lutte contre la contrebande et de s’assurer que les forces de la police aient la formation et les outils pour détecter et dissuader les personnes qui conduisent avec les facultés affaiblies par le cannabis.

La SMNB souhaite que le ministère de la Sécurité publique sensibilise le public à cette question en s’associant avec MADD Canada (Mothers Against Drunk Driving), la Division des véhicules à moteur et les écoles de conduite.

Depuis plusieurs mois, Brian Gallant et son équipe ont mis de l’avant les opportunités économiques liées à la légalisation. Les médecins néo-brunswickois sont d’avis que le gouvernement doit «en parler avec prudence» et évaluer aussi les coûts sur le système de santé ou l’éducation.

La marijuana à usage récréatif pourrait être légale au Canada dès juillet 2018. Le 13 avril dernier, le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi laissant une très grande marge de manoeuvre aux provinces.

Chacune d’entre elles devra chacune adopter une loi pour régir le cannabis et organiser la distribution et la vente sur leur territoire. Elles pourront aussi, par exemple, restreindre la possession ou limiter les endroits où le pot pourra être cultivé et consommé.

Un groupe de travail provincial s’est déjà mis au travail et devra présenter à l’automne un rapport sur la distribution et la vente de la marijuana récréative au Nouveau-Brunswick.