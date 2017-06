Nouvelle réglementation sur les roulottes à Beresford

La Ville de Beresford encadre mieux le nombre de véhicules récréatifs sur les propriétés privées dans son secteur nord, tout en assouplissant certaines règles.

Il sera possible d’installer un maximum de deux roulottes sur un terrain vacant de moins de 4000 mètres carrés. Si la superficie est plus grande, trois seront permis.

S’il y a une résidence sur la propriété dont les dimensions sont inférieures à 2000 mètres carrés, un véhicule récréatif pourra y être aménagé ou deux si c’est plus grand.

La Ville avait eu vent d’un peu d’excès à certains endroits et a voulu uniformiser la quantité de roulottes disposées sur une parcelle, notamment pour des questions environnementales.

«Le règlement ne s’appliquait pas au secteur nord de la ville, de la rue des Chalets jusqu’à la rue Arseneau. Nous ne visons personne en personne en particulier, mais nous voulons nous assurer qu’il n’y a pas d’abus», explique Jean-Guy Grant, le maire de Beresford.

«Dans ce coin, il y a beaucoup d’allées avec des terrains qui appartiennent à des familles depuis de nombreuses années. Certains terrains abritaient cinq, six roulottes. Nous n’avions pas de manière de vérifier s’il y a des bons systèmes de puits et sceptiques artisanaux, donc pour l’environnement, ça peut poser un problème. Là, le ministère de la Santé publique pourra y jeter un œil. Aussi, ça devient comme un petit terrain de camping et c’est ce que nous ne voulons pas», justifie l’édile.

D’un autre côté, Beresford adoucit sa position quant à l’occupation d’un véhicule récréatif sur une propriété qui est située en dehors des zones côtières.

«Avant, ça n’avait pas de sens d’une manière, mais le règlement était de même. Par exemple, si vous aviez une roulotte stationnée chez vous, sur la rue Principale, vous ne pouviez pas l’utiliser pour la visite ou pour faire coucher les enfants. Nous avons changé cela pour le permettre. Nous ne voulons pas faire concurrence au terrain de camping, mais plutôt accommoder les gens», indique le maire.

«Mais il faut que ça soit raisonnable. Nous ne voulons pas que les gens vivent non plus dans leur roulotte pour longtemps. De toute façon, nous avons un arrêté sur la paix et le bon ordre», prévient-il.

La modification de l’arrêté est passée en première et deuxième lecture en mai. La troisième et dernière lecture est prévue ce mois-ci.