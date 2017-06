Rivière Népisiguit: une opération pour sauver le béluga (vidéo)

L’opération pour déplacer au large le béluga, qui flâne dans la rivière Népisiguit, près de Bathurst, depuis au moins le 2 juin, devrait être entreprise au début de la semaine prochaine.

Une équipe du Québec de Pêches et Océans, en collaboration avec le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins et la Marine Animal Response Society d’Halifax se penchent sur un plan pour le sortir de là. L’intervention pour l’amener au large doit survenir d’ici quelques jours.

«Nous attendons la décision du groupe du Québec. De ce que je crois, ce sera au début de la semaine prochaine. Il reste encore des détails à peaufiner, pour s’assurer que tout ce qui est nécessaire est sur le site. Nous avons besoin de bateaux et d’équipements pour le transporter physiquement hors de la rivière, parce qu’il semble qu’il ne va pas trouver son chemin pour s’en aller par lui-même et il ne peut pas rester là indéfiniment», indique Andrew Reid, coordonnateur de Marine Animal Response Society.

Le juvénile se serait aventuré dans cette embouchure lorsque la rivière Népisiguit était à un niveau élevé et durant les hautes marées.

«En général, les baleines sont censées être dans l’eau salée. Elles ne peuvent pas rester dans l’eau douce pendant une certaine période de temps. Un béluga est un peu plus adapté pour y être, mais sa peau va commencer à être affectée et il peut développer des infections. À court terme, l’animal est en bonne santé et son comportement apparaît normal. Il n’y a donc pas d’inquiétudes à avoir tout de suite pour sa santé. Sauf qu’à long terme, il y a des préoccupations», note M. Reid.

Aussi, des gens s’amusaient à tourmenter le béluga, un animal protégé. Ceux de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent sont une espèce en péril.

«Les agents de Pêches et Océans ont reçu de l’information selon laquelle des gens lançaient des objets au béluga et ont aussi vu des photos qui circulent sur les médias sociaux. Le [ministère] surveille la situation de près», soutient Krista Petersen, une porte-parole.

Elle rappelle que quiconque harcèle le mammifère marin s’expose à des poursuites, ce qui sous-entend également le nourrir ou l’approcher.