Les six derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour la population des îles Lamèque et Miscou. Non seulement la région a été frappée par la crise du verglas et un violent orage, mais une usine de transformation de fruits de mer a été rasée par les flammes à Miscou. Comment gérer de situations aussi difficiles qui ont souvent des répercussions à long terme?

Annette Comeau, une travailleuse sociale de l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque, abordera ce thème le 14 juin à 18h lors d’une conférence au Centre de santé de Miscou.

«Les gens des îles ont vécu des choses difficiles. Je suis moi-même une résidante des îles, alors je sais ce que beaucoup de gens ont vécu. Pendant le verglas, j’étais une intervenante de première ligne. Je suis passé de maison en maison pour voir comment les gens ont vécu ça», dit Annette Comeau.

Des événements comme ceux qui ont touché la région peuvent laisser des séquelles pendant longtemps.

Après l’incendie dans l’usine Miscou Fish Product, quelque 100 personnes ont perdu leur emploi du jour au lendemain.

«C’est un choc. C’est une désorganisation de la vie. Quand ç’a arrive, les gens se disent: “Je ne travaille plus à la même place. Je n’ai plus de salaire qui rentre. Est-ce que je vais pouvoir trouver de l’aide? Est-ce que l’usine sera reconstruite? De plus, si je vis à Miscou et je trouve un nouvel emploi à Caraquet ou à Val-Comeau, je vais devoir conduire.” Il faut plus de sous pour l’essence et ainsi de suite. Il y a une vraie inquiétude.»

Pendant l’événement du 14 juin, Mme Comeau veut surtout permettre aux participants de se vider le coeur en groupe.

«Je voudrais qu’ils puissent s’exprimer. Je ne veux pas seulement parler de l’usine, mais de ces trois événements. Il faut dire que ç’a été un gros hiver et un gros printemps pour les gens des îles.»

Selon Mme Comeau, l’une des choses à retenir lorsqu’on vit des situations difficiles est ne pas avoir honte d’avoir des besoins particuliers. La travailleuse sociale espère donner des outils à ceux qui nécessitent un coup de main.

«Je veux leur donner des outils sur comment ils peuvent concrètement faire pour aller mieux. Quand il y a le choc initial, on devient comme des robots, on est abasourdi. Parfois, il faut arrêter pour prendre du recul et voir où on peut chercher de l’aide. Le Centre de santé de Miscou est une porte d’entrée. L’ Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque en est une aussi. Ces établissements sont là pour accueillir les gens et les aider. On peut les guider vers les services. On est tous des êtres humains qui ont vécu un drame et on a tous besoin de l’aide à différents niveaux.»

«Comme travailleuse sociale, je connais tous les services de la région. S’ils ont besoin d’aide pour la santé mentale, pour obtenir de l’aide au revenu ou une boîte de nourriture, il ne faut pas avoir honte et hésiter à demander de l’aide.»