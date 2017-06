Les petits producteurs de fromages fins du N.-B. ne craignent pas la concurrence

L’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne permettra l’importation de près de 18 000 tonnes supplémentaire de fromage. Les petits producteurs de fromages fins du Nouveau-Brunswick ne craignent cependant pas la concurrence de tous ces produits additionnels sur le marché canadien.

La petite fromagerie de la rue Main à Moncton, Les Gourmandes, vend des fromages fins produits à la bergerie familiale Aux quatre vents de Sainte-Marie-de-Kent. Jonathan Michaud, propriétaire de la fromagerie du centre-ville, n’est pas très inquiet de l’afflux de nouveaux produits européens qui pourraient entrer au Canada grâce à l’AECG.

«Il faut garder en tête que oui ce seront des fromages faits en France, mais en quantité industrielle. Ce ne sont pas comme de petits fromages de fermiers que je tiens ici. Ça va peut-être changer un peu au Québec, mais ici le marché est si petit que la différence ne sera quasiment pas visible. Même au niveau des prix il n’y aura pas grand changement. On verra un peu plus dans de gros marchés comme Montréal», assure M. Martineau.

En fait, l’entrepreneur croit même qu’il sera peut-être plus facile pour lui d’importer plus de fromages artisanaux de l’Europe. Environ 70% des fromages qu’il tient à sa boutique sont faits par des fermiers et une grande partie provient déjà de la France.

Même son de cloche à la ferme Au fond des bois, qui produit des fromages de chèvre. Son propriétaire, Didier Laurent, croit qu’il pourra peut-être avoir un meilleur prix sur les fromages qu’il achète et pour ceux qu’il vend, il pense que ses clients continueront à choisir un produit local plutôt qu’un fromage importé.

«Les gens veulent souvent savoir s’il s’agit d’un produit local. Je pense que ça sera la même chose avec les fromages européens. Ils vont demander si mes fromages sont locaux et si c’est local, ils vont pendre les miens», a confié récemment à l’Acadie Nouvelle M. Laurent.

Sylvain Charlebois est professeur à l’Université Dalhousie et expert en politiques et distribution de la nourriture. Les très petites entreprises qui produisent du fromage et qui le vendent au marché des fermiers, par exemple, s’en sortiront malgré les

18 000 tonnes de fromages importés qui pourraient arriver sur le marché canadien.

«Quand on parle de très petite entreprise, ce ne sont pas elles qui seront affectés par ce qui se passe parce qu’elles ont un marché très petit et très captif. Elles n’ont pas le même volume», a-t-il précisé.

Des effets dévastateurs pour certains

Par contre, pour les petites et moyennes entreprises de 50 à 150 employés qui distribuent leurs produits dans les supermarchés, les effets de l’AECG seront dévastateurs.

«Ils seront les plus affectés parce que ce sont eux qui vendent les fromages fins et ils n’ont pas vraiment les ressources nécessaires pour absorber le choc qui s’en vient. On parle de 18 000 tonnes, ce n’est pas rien quand même», a indiqué M. Charlebois.

«Ces 18 000 tonnes seront probablement en majorité des fromages fins et les quotas qui seront attribués pourraient représenter un affront aux artisans fromagers directement.»

Toutefois au Nouveau-Brunswick il n’existe qu’une poignée d’artisans fromagers qui vendent leurs produits surtout dans les marchés des fermiers. Ils seront donc moins affectés.

Les nouvelles 18 000 tonnes de fromages seront divisées en quotas attribués à différentes entreprises canadiennes qui pourront ensuite importer des produits français par exemple. Ces quotas n’ont pas encore été annoncés par le gouvernement fédéral, mais M. Charlebois espère que ce ne seront pas que les géants de l’industrie qui pourront en bénéficier.

«Je pense qu’on devrait attribuer des quotas d’importation aux artisans fromagers. L’outil est là! Ce sera beaucoup mieux que d’envoyer un chèque de 350 millions $ à des entreprises qui vont fermer dans cinq ans», a-t-il conclu.

Le gouvernement fédéral a promis un plan compensatoire de 350 millions $ pour aider les producteurs laitiers et fromagers à faire face au plus grand volume d’importation de fromage provenant de l’Europe.