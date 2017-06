Unis contre le québécocentrisme de Radio-Canada

Jean Johnson, le nouveau président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) et Kevin Arseneau, le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB). - Archives

Jean Johnson succède à Sylviane Lanthier et devient le nouveau président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA). Le Franco-Albertain souhaite tisser des liens solides avec l’Acadie.

Il affectionne déjà beaucoup le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Kevin Arseneau. En entrevue téléphonique, dimanche après-midi, Jean Johnson a multiplié les éloges à son égard.

«Je l’adore cet homme-là. Il est brillant. S’il y en a deux qui se ressemblent, c’est peut-être lui et moi. Il a une capacité d’analyse rapide et une façon de communiquer en très peu de mots son idée, sa pensée et sa position.»

Les relations entre la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) et la tête dirigeante de l’organisme fédéral augurent bien. Le 18e président de la FCFA sera à l’Assemblée générale annuelle de la SANB, le 18 juin, à Miramichi. Il y rencontrera Kevin Arseneau pour discuter plus longuement avec le jeune président.

«C’est un incontournable, selon moi. Je me dois d’y être.»

Jean Johnson se dit sensible aux enjeux de l’Acadie. Bien que particulière dans sa culture et son histoire, elle partage des combats et des défis communs avec les autres communautés francophones hors Québec du Canada.

Le québécocentrisme de Radio-Canada est l’un d’eux.

«Cette question est aussi celle que soulèvent les gens de l’ouest. Radio-Canada devient de plus en plus un appareil de Montréal. Pour les francophones hors Québec et les Acadiens, c’est un irritant sérieux.»

Il souhaite multiplier les interventions et faire front commun avec les organismes provinciaux dans ce dossier.

«On doit créer un espace où on peut se rencontrer. Les gens de Radio-Canada hochent la tête quand on leur parle, mais c’est clair qu’ils n’écoutent pas. Leurs actions le démontrent. Il faut que ça change.»

La SANB enthousiaste

Le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick voit d’un bon œil l’élection de Jean Johnson à la tête de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA). Kevin Arseneau a hâte de voir comment le style de leadership du nouveau président va pouvoir aider l’organisme acadien.

«M. Johnson est quelqu’un de ferme. Dans ses relations avec le gouvernement, il sera en mesure de tenir tête et de faire avancer nos intérêts. Ce sera intéressant de voir comment la situation va évoluer.»

La SANB a de grandes attentes envers la FCFA, notamment dans le dossier de la pleine municipalisation des territoires de l’Acadie de la province. L’enjeu de nature régionale nécessite une bonne gestion de l’asymétrie des dossiers propres aux francophonies du Canada.

«C’est certain qu’il n’y a pas de cadre de référence chez Patrimoine canadien pour des enjeux qui sont très locaux, comme celui-là. Comme ça ne regarde pas toute la francophonie canadienne, historiquement, la FCFA avait l’habitude de laisser ça de côté. On espère pouvoir compter sur leur aide à l’avenir.»

Kevin Arseneau est très heureux que Jean Johnson ait offert d’être présent à la prochaine assemblée générale annuelle de la SANB.

«Ce n’est tellement pas dans les habitudes de la FCFA de faire ça, à ma connaissance. De voir un président se déplacer sur le terrain pour apprendre et mieux connaître nos spécificités régionales, c’est fantastique. Nous avons bien hâte de travailler avec lui.»