Caraquet se prépare pour une éventuelle fusion

Le Grand Caraquet formera-t-il un jour une seule grande municipalité?

Lundi soir, le conseil municipal de Caraquet a voté en faveur d’une réduction du nombre de quartiers et de conseillers à Caraquet. À compter de 2020, la population sera appelée à élire six conseillers répartis dans trois quartiers et un maire. Il y actuellement huit conseillers, quatre quartiers et un maire.

L’une des raisons qui ont poussé le conseil municipal à prendre la décision, dit Kevin Haché, maire de Caraquet, est pour se positionner en vue d’un potentiel regroupement avec les communautés avoisinantes.

«On voulait démontrer qu’on est prêts à diminuer la taille de notre conseil et qu’on est prêts à prendre nos responsabilités afin de pouvoir un jour s’amalgamer. Lorsqu’on regarde Tracadie, ils sont 16 000 habitants. Ils ont un plus grand budget et ils sont en mesure de faire plus de choses pour leur population.»

Le maire Haché reconnaît cependant que Caraquet se trouve dans une situation délicate.

«Caraquet ne peut pas être la municipalité qui entame le processus, parce que les gens vont nous voir comme le gros méchant qui veut manger tout le monde. Je pense que ça prend quelqu’un de l’extérieur pour aller voir tout le monde afin de parler des avantages pour notre région. J’espère qu’un jour que le Grand Caraquet deviendra une seule municipalité. J’y crois.»

Il y a quelques mois, il était prévu que la Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet prenne en main le dossier pour lancer un dialogue dans les communautés voisines. Selon Véronique Savoie, directrice générale de l’organisme, ces plans ont temporairement été mis sur la glace étant donné les récents résultats du plébiscite sur les îles Lamèque et Miscou. Environ 69% des électeurs ont rejeté le projet.