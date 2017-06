Personnalité de l’année: Veronica Carpenter

Une série d’individus remarquables ont obtenu la distinction de Personnalité de la semaine Radio-Canada / Acadie Nouvelle au cours de la dernière année. Une personne a particulièrement retenu l’attention et a été nommée Personnalité de l’année par un comité de sélection.

Il s’agit de Veronica Carpenter, une professeure d’école du Sud-Est qui a mis sur pied un projet permettant d’intégrer les femmes réfugiées syriennes à la communauté.

Dans les semaines tumultueuses suivant l’arrivée soudaine de centaines de réfugiés syriens à Moncton, au début 2016, Mme Carpenter a créé des liens amicaux avec quelque 70 familles du pays du Moyen-Orient. Elle a organisé plusieurs activités pour les femmes syriennes, dont un programme qui leur a permis de vendre leurs plats aux marchés de Moncton et Dieppe dans un kiosque nommé Saveurs de Syrie.

Mme Carpenter s’est découvert une passion pour le bénévolat et l’entraide alors qu’elle avait à peine neuf ans. Élève surdouée, son enseignante à l’école élémentaire de Rothesay lui a demandé d’aider à expliquer la matière à des collègues de classe.

Son sens de l’initiative et de l’implication communautaire l’a suivi tout au long de sa vie. Dans son adolescence, elle a rejoint une association d’aide pour les victimes du SIDA. Adulte, elle s’est impliquée dans de nombreux groupes de bienfaisance, comme la Fondation Rêves d’enfants, Chocolate for Charity de Headstart Moncton et SMILE, un programme pour les enfants ayant des défis mentaux ou physiques.

Elle est la personnalité de l’année Radio-Canada / Acadie Nouvelle 2016-2017.

Veronica Carpenter est la personnalité de l’année Radio-Canada / Acadie Nouvelle. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous êtes la personnalité de l’année Radio-Canada/Acadie Nouvelle?

«J’ai reçu l’appel alors que j’étais à une collecte de fonds à Riverview avec mes enfants et mes élèves et Becca (Rebecca Schofield, victime de cancer à la source du mouvement #beccatoldmeto, NDLR). J’étais entourée d’une foule qui m’incitait à jouer au football bulle. C’est à ce moment-là – assez chaotique – que j’ai reçu l’appel. Je pensais que j’avais mal compris au début. Je n’ai rien dit à ceux qui m’entouraient, parce que j’étais trop étonnée.»

Quelle est votre implication auprès des réfugiés syriens depuis votre dernier entretien avec l’Acadie Nouvelle, en décembre 2016?

«Cet été, je vais travailler avec le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail pour créer des programmes afin d’aider les immigrants – pas seulement les femmes syriennes, mais tous les immigrants – à suivre des cours pour se trouver un emploi. Je n’enseigne pas l’été, donc je ferai ça et puis à l’automne je vais retourner enseigner à l’école.»

Après avoir vécu de près l’arrivée des réfugiés syriens à Moncton, quelle est votre impression des citoyens de la ville?

«Le coeur des gens de Moncton est incroyable. À la fin, la ville de Moncton a demandé à la Croix rouge de s’impliquer. On a visité des familles et on a fait une liste de leurs besoins. Éric Arsenault, le chef pompier, était responsable de la collecte et ils ont commencé un dépôt pour les dons. J’ai vu qu’il y a toutes sortes de monde prêt à donner toutes sortes de choses.»

Y a-t-il des personnes qui ont eu une influence particulière sur votre parcours?

«J’ai deux grandes soeurs plus âgées très intelligentes et très impliquées. Elles étaient de bons exemples. Mon grand-père, un charpentier de Wolfville, en Nouvelle-Écosse, aimait taquiner les gens, mais c’était un homme très intelligent. Il m’a souvent dit “si tu veux que quelque chose change, il faut que tu le fasses toi-même ”. Il m’a encouragé à trouver des solutions plutôt que de me plaindre. Je lui disais “je m’ennuie”, et il me répondait “je ne peux pas résoudre ce problème, donc que vas-tu vas faire pour changer ça?” Mes grands-parents mettaient beaucoup d’emphase sur la gentillesse. Ils m’ont appris qu’on est tous ensemble dans ce monde et que c’est juste normal d’aider les autres. Ça fait du bien pour tout le monde.»

De quelle façon transmettez-vous ces valeurs à vos enfants?

«J’ai quatre filles et je voulais leur montrer le bon exemple. On m’a dit qu’on avait besoin de bénévoles pour nettoyer les appartements avant d’accueillir les Syriens. Ç’a été une belle expérience pour mes enfants. Elles ont compris qu’il y avait beaucoup de travail à faire et qu’elles sont très chanceuses.»