Campbellton: les terrasses sont maintenant permises au centre-ville

La Ville de Campbellton autorise les commerces de son centre-ville à installer des terrasses temporaires.

Le nouvel arrêté municipal permet que les structures empiètent sur le trottoir et même sur certains stationnements, pourvu qu’un passage pour piéton soit aménagé.

«Cette mesure fait partie de notre plan stratégique pour revitaliser et embellir notre centre-ville», explique Bianca Althot-Kenny, coordonnatrice de Campbellton Centre-Ville.

«Les cafés et les restaurants avec terrasses sont très populaires un peu partout et on veut permettre à nos commerçants d’avoir ce nouvel outil en poche pour leur permettre de se développer. Il va de soi qu’on aimerait que cela génère plus d’achalandage dans le centre-ville, que ça le rende plus vivant», ajoute-t-elle.

En raison du déneigement, les terrasses devront être temporaires. Dans les faits, le règlement stipule que les terrasses peuvent être installées à compter du 1er mai et enlevées au plus tard le 15 septembre.

Ironiquement, le commerce qui avait entamé des démarches et poussé pour faire avancer ce dossier – le Café Europa – a déménagé depuis dans une autre section de la ville où la réglementation sur les terrasses était moins restrictive qu’au centre-ville. Il reste donc peu de commerces pouvant se prévaloir de cette nouvelle disposition.

«C’est certain que nous sommes une petite ville et qu’il n’y a pas des centaines de restaurants ou de cafés ici, mais cette initiative servira néanmoins aux commerçants qui sont sur place. Nous en avons d’ailleurs déjà ciblé quelques-uns afin de leur faire part de cette nouvelle possibilité. Peut-être qu’il n’y en aura pas cette année, mais au moins l’arrêté a été modifié. C’est un début», souligne Mme Althot-Kenn, ajoutant espérer que cet allègement du règlement puisse inciter d’autres commerces à venir s’installer au centre-ville.