Chasse à l’as de Lamèque: un gros lot de 3 159 606$

La Chasse à l’as de cœur de Lamèque se poursuit pour une 42e semaine et le détenteur du billet jaune portant le numéro 6678239 pourrait se mériter l’extraordinaire somme de 3 159 606$ s’il pige la bonne carte.

Cette semaine, les ventes de l’ébouriffante loterie ont atteint un total de 1 004 058$.

La moitié de cette somme, soit 502 812$, ira à la paroisse Saint-Pierre alors que 20% du montant (200 812$) sera remis au détenteur du billet gagnant, qui a jusqu’à jeudi à 16h pour aller piger sa carte.

La semaine dernière, Mylène Chiasson et Marc Boudreau, de Bertrand, ne se sont pas immédiatement rendu compte que leur billet avait été tiré. Pourtant, avec un lot de 2 843 877$, l’enjeu était de taille. «On ne l’a pas réalisé tout de suite. On a été obligé de relire les numéros cinq ou six fois pour s’assurer», a dit Marc Boudreau.

Accompagné de ses deux enfants, Alex et Cloé, le couple a retourné le 9 de trèfle. Même s’ils n’ont pas gagné le gros lot, Mme Chiasson et M. Boudreau ont tout de même remporté 186 300$, soit 20% du montant des ventes de la semaine.

Il reste 11 cartes dans le paquet.