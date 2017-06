Essence: les prix les plus bas en été depuis 2010?

En raison d’un redémarrage de l’industrie du gaz de schiste aux États-Unis et une plus haute production dans les raffineries, les prix à la pompe seront probablement à leur niveau le plus bas depuis 2010 cet été, selon l’analyste en chef de Gasbuddy, Dan McTeague.

Le prix moyen de l’essence au Canada a passé sous la barre des 108 cents le litre la semaine dernière, une première pour un début juin en sept ans. La dernière fois que les prix étaient aussi bas en fin de printemps remonte à 2010, quand ils avaient passé sous les 100 cents le litre.

L’état actuel du marché de l’essence aurait été difficile à prédire au début de l’année. Plusieurs signes laissaient prévoir des prix élevés en 2017.

«Il y avait peu de doute que l’essence serait à son niveau le plus dispendieux en trois ans en raison de la réduction de production des pays membres de l’OPEP, des taxes plus élevées sur l’essence et un huard plus faible», explique Dan McTeague, analyste en chef de Gasbuddy.

Cependant, «un rebondissement de la production du pétrole de schiste aux États-Unis et de fortes performances dans les raffineries ont estompé toute hausse possible pour l’instant».

Selon M. McTeague, la situation perdurera tout le long de l’été, «à moins d’un changement soudain dans la demande au Canada et aux États-Unis».

«Les prix bas sont d’autant plus impressionnants si l’on considère que plusieurs provinces ont haussé leur taxe sur l’essence et la chute de la valeur du huard a réduit le pouvoir d’achat des Canadiens par rapport à l’essence.»

Au Nouveau-Brunswick, les prix d’essence sont légèrement plus élevés cette semaine qu’à pareille date l’an dernier. Le 8 juin 2017, le prix maximum de l’essence dans la province a été établi à 111,2 cents le litre, alors que le 9 juin 2016, il était de 107,5 cents le litre.

Les années précédentes, il était bien plus élevé. En juin 2015, il était de 120,4 cents le litre, qu’en 2014, il était au-dessus de 130 cents le litre. En 2011, 2012 et 2013, entre 125 et 130 cents le litre.

En temps normal, le prix de l’essence est plus élevé en été qu’en hiver, quand la demande des conducteurs est plus faible.

Une baisse de 3 à 4 cents le litre prévu cette semaine

Les conducteurs du Nouveau-Brunswick peuvent s’attendre à une troisième baisse consécutive des prix à la pompe en autant de semaines.

Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX laissent prévoir une baisse de 3 à 4 cents le litre. L’analyste en chef de Gasbuddy, Dan McTeague, prédit pour sa part une baisse de 3 cents le litre au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des provinces de l’Atlantique.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service est 111,2. Il pourrait ensuite se situer entre 107 et 108 cents le litre.

«La déroute des marchés de l’énergie la semaine dernière a mené à une baisse des prix à la pompe à travers le Canada à une moyenne de 1,07$ le litre, un prix qui n’a pas été vu à ce temps-ci de l’année depuis 2010. C’est une bonne nouvelle pour les conducteurs, qui pourraient percevoir des économies de 2$ à 5$ la semaine si les conditions économiques actuelles – une production élevée et une demande stable – persistent.»

Mardi avant-midi, les prix les plus bas de l’essence au Nouveau-Brunswick, selon Gasbuddy, sont à Fredericton, où plusieurs stations-service affichent des prix de 102,5 cents le litre ou moins.

Les prix les plus élevés, toujours selon Gasbuddy, sont à Nackawick, Caraquet, Lamèque, Shippagan, Campbellton et Hartford, où au moins un poste d’essence a établi un prix de 110,9 cents le litre ou plus.

La moyenne provinciale est de 106,3 cents le litre, ce qui est légèrement en dessous de la moyenne nationale de 107,6 cents le litre.

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur le marché mondial. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site Internet barchart.com.

Prix maximum de l’essence en début juin

2017: 111,2 cents le litre

2016: 107,5 cents le litre

2015: 120,4 cents le litre

2014: 136,6 cents le litre

2013: 127,2 cents le litre

2012: 125,8 cents le litre

2011: 126,4 cents le litre

2010: 99,3 cents le litre