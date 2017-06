Sears Canada bat de l’aile

Sears Canada fait face à de sérieuses difficultés financières, quelques mois à peine après avoir annoncé l’ouverture de deux centres d’appels au Nouveau-Brunswick. Qu’adviendra-t-il des 530 emplois promis et financés à coups de millions par le gouvernement provincial?

L’entreprise a dévoilé des résultats trimestriels qui n’ont rien de rassurant, mardi. Les nouvelles sont tellement mauvaises que l’assemblée annuelle des actionnaires qui devait avoir lieu mercredi a été reportée.

Au cours des trois premiers mois de son année financière, Sears Canada a enregistré une perte nette de 144,4 millions $. C’est 80,8 millions $ de plus qu’au cours de la même période l’année dernière.

Affichant des pertes nettes depuis 2014, elle n’a pas réussi à obtenir les prêts dont elle avait besoin pour s’acquitter de ses obligations au cours de la prochaine année. Elle n’a réussi à aller chercher que 109 des 175 millions $ qu’elle croyait pouvoir toucher.

Elle bat sérieusement de l’aile, dit-elle dans le communiqué annonçant les résultats. Son incapacité à obtenir suffisamment de liquidités jette «un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation.»

Elle dit poursuivre sa transformation et régler ses problèmes de liquidités et envisage des solutions de rechange. «Une restructuration financière ou la vente de la société pourraient faire partie de ces solutions de rechange», avance-t-elle.

Quelles conséquences pour le Nouveau-Brunswick?

On peut se demander ce qui adviendra des nombreux points de service de Sears Canada au Nouveau-Brunswick et des employés qui y travaillent.

Son réseau compte quatre magasins à grande surface, quatre succursales de la chaîne «Sears Hometown Store» et 15 points de collecte.

L’entreprise a aussi annoncé plus tôt cette année l’ouverture de deux centres d’appels dans la province, à Edmundston et à Saint-Jean, où elle a promis de créer 530 emplois.

Le gouvernement provincial a sorti le chéquier pour l’attirer au Nouveau-Brunswick en lui accordant 8,7 millions $ en prêts et en subventions.

Une bonne partie de cette somme sera versée à condition que les emplois soient créés, mais le gouvernement risque tout de même de perdre l’argent versé inconditionnellement.

Selon, ce que rapporte le Telegraph-Journal, le gouvernement perdra les 2 millions $ accordés sous forme de subventions inconditionnelles si Sears Canada met la clé sous la porte de ses deux centres d’appels.

«Je ne peux pas spéculer sur les événements futurs»

Nous avons contacté le porte-parole de Sears Canada, Vincent Power, pour en savoir davantage sur les conséquences que ces résultats financiers pourraient avoir sur les centres d’appels d’Edmundston et de Saint-Jean.

«Je ne peux pas spéculer sur les événements futurs, ou ce qui pourrait ou ne pourrait pas se produire lorsque des décisions sont prises sur le processus décrit dans notre émission de presse de ce matin, mais il n’y a pas de modification des plans pour les centres d’appels en même temps que la mise à jour financière d’aujourd’hui», nous a-t-il répondu par courriel.

Il rapporte que les centres d’Edmundston et de Saint-Jean ont ouvert leurs portes, que l’entreprise est «sur la bonne voie avec les plans d’embauche» dans ces communautés et que le personnel organise et planifie «des cours de formation de façon continue.»

L’Acadie Nouvelle a contacté Opportunités NB et la ministre responsable d’Opportunités NB (Francine Landry), mardi avant-midi, pour obtenir leurs commentaires. Nous attendons de leurs nouvelles.

Plus de détails à venir.