Égalité Santé en français poursuit le gouvernement du N.-B.

Égalité Santé en français intente une action judiciaire contre le gouvernement du Nouveau-Brunswick. L’organisme réclame que la communauté linguistique acadienne et francophone ait droit à la gestion pleine et entière de sa régie de santé.

Il s’agit du dernier dénouement de cette saga judiciaire qui oppose le groupe au gouvernement provincial.

Le 7 avril dernier, des avis d’action et de question constitutionnelle ont été déposés au bureau du procureur général de la province au nom de l’organisme de défense de gestion francophone des hôpitaux de Vitalité. Leur objectif est de contrecarrer la privatisation à venir de nombreux services dans les hôpitaux.

Le conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité s’était prononcé unanimement à cet égard.

Pour le Dr Hubert Dupuis, président d’Égalité Santé en français, la question dépasse l’accès au service dans les deux langues officielles pour les patients.

«Nous devons avoir des institutions de santé francophone afin de contrer l’assimilation et de permettre la vitalité ainsi que le développement de la communauté acadienne et francophone.»

L’action judiciaire réclame entre autres la fin de l’ingérence du ministre de la Santé et du ministère dans la gestion de la régie de santé Vitalité et la reconnaissance du droit à ses institutions de santé distinctes.

Hubert Dupuis demande au gouvernement de la province de reconnaître le droit à la gestion pleine et entière des Acadiens et francophones à leurs institutions de soins de santé et de leurs centres hospitaliers.

«[La communauté acadienne et francophone] doit être maître chez elle et mener ses institutions, particulièrement la santé, de façon autonome afin de déterminer son propre avenir.»

Fondé en 2008, Égalité Santé en français milite pour le retour à l’entière et pleine gouvernance acadienne et francophone des services cliniques et non cliniques, de l’enseignement et de la recherche dans les centres hospitaliers du Nouveau-Brunswick.