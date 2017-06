Énergie Est: Irving s’oppose à une partie de l’examen

Irving Oil s’oppose à certains des critères d’évaluations envisagés par l’Office national de l’énergie(ONÉ) dans le cadre de l’examen du projet d’oléoduc Énergie Est.

La pétrolière néo-brunswickoise croit notamment que l’ONÉ ne devrait pas se pencher sur la hausse possible des émissions de gaz à effet de serre en aval du pipeline.

Irving estime également que le régulateur fédéral n’a pas besoin d’étudier les changements au trafic maritime dans la baie de Fundy qui pourraient être provoqués par le conduit qui doit finir sa course dans la ville portuaire de Saint-Jean.

L’entreprise a émis ces préoccupations dans une lettre envoyée à l’Office en réponse à la liste provisoire de questions que l’organisme songe examiner.

L’Office est chargé d’étudier le projet de la société TransCanada qui souhaite raccorder les champs pétrolifère de l’Ouest canadien avec les raffinerie des provinces de l’Est et le port de Saint-Jean.

La plus importante raffinerie du pays, une propriété d’Irving Oil, est située à Saint-Jean. La pétrolière a également l’intention d’y bâtir un terminal maritime destiné à l’exportation du pétrole en provenance de l’oléoduc.

Selon Irving, la quantité de gaz à effet de serre à la sortie du pipeline ne «sera pas influencée par le projet» puisque les raffineries de l’Est du pays s’approvisionnent déjà ailleurs dans le monde et continueront à le faire en l’absence d’Énergie Est.

L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre ne dépend pas de la présence de l’oléoduc, mais plutôt de «facteurs économiques et sociétaux plus généraux qui ne sont pas associés au projet (comme) les tendances démographiques, l’activité économique et les prix de l’énergie», écrit la pétrolière.

Concernant le trafic maritime, Irving est d’avis que l’intervention de l’ONÉ pourrait être «inutile» puisque la question fait déjà l’objet d’un examen volontaire mené par Transport Canada.

«Nous estimons que les changements apportés aux tracés maritimes résultant du projet sont une considération importante, mais qu’ils sont déjà considérés comme faisant partie du vaste processus (de révision) dirigé par Transports Canada en collaboration avec d’autres organismes de réglementation.»