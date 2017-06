Highland Games de Moncton: le N.-B. célèbre son héritage celtique

Le kilt n’est pas nécessaire pour assister ou participer aux Highland Games cette fin de semaine à Moncton. Le festival écossais en est à sa 11e année et les organisateurs attendent plus de 3000 personnes.

Cornemuse, danse celtique et le fameux lancer du poteau de téléphone sont au menu du festival qui célèbre l’héritage celtique de la province. Le tout a commencé plus tôt cette semaine, mais la très grande majorité des activités se déroulent samedi au Sportplex Hal Betts, le long du sentier riverain de la rivière Petitcodiac.

Le tout commence dès 8h30 avec les compétitions de danse et de musique. Les hommes forts se livreront une chaude lutte aux lancers du poids à partir de 9h.

«Certainement, la danse attire beaucoup de gens. En plus des compétiteurs, leurs familles viennent assister au concours parce que ce sont surtout des jeunes qui y participent, entre 4 ans et 20 ans. Les joueurs de cornemuse et de tambour sont aussi populaires. Les athlètes de poids lourds attirent aussi une bonne foule. Tout le monde veut les voir lever le poteau de téléphone et le renverser!», a indiqué Stephen Tweedie, président du comité organisateur.

Lors de l’événement, les festivaliers pourront aussi voir un chien berger à l’oeuvre alors qu’il rassemble un troupeau de moutons, participer à une course de 5k en tartan (étoffe de laine écossaise) et goûter à différentes bières tout en écoutant de la musique traditionnelle. Il y aussi plusieurs nouveautés cette année, dont un dresseur de faucon et des combats d’épée.

«Cette année nous avons aussi, pour la première fois, un des meilleurs groupes de reconstitution de combat d’épée, Gallus Gael. Ces gars vont recréer des combats d’épée de façon très réelle», a précisé M. Tweedie.

Un grand héritage celtique en Acadie

Au Nouveau-Brunswick, au moins 42% de la population a des origines celtiques, et ce, autant dans les communautés francophones qu’anglophones, selon des données du gouvernement provincial.

«Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que beaucoup d’Acadiens ont des ancêtres écossais. Dans le nord de la province, il y a beaucoup de McIntyre et de Ferguson. Il y a beaucoup de noms écossais et irlandais dans la communauté acadienne. Alors nous voulons établir un pont et encourager la communauté acadienne à chercher leur héritage écossais et venir célébrer avec nous», a lancé M. Tweedie.

Denis Savard est auteur et il signe une chronique sur la généalogie acadienne pour l’Acadie Nouvelle. Il explique que les Écossais et les Acadiens ont beaucoup en commun. Ces liens sont d’abord religieux et ensuite historiques.

«Irlandais comme Écossais sont indépendants de nature et ces derniers n’ont été « conquis » par les Anglais qu’un demi-siècle plus tôt. « L’ennemi de mon ennemi est mon ami » s’applique peut-être ici pour renforcer cette affinité. En fait, jusqu’à la défaite des jacobites, l’Écosse et la France étaient des alliés dans la « Auld Alliance », ou Vieille alliance. D’ailleurs, par tradition, la garde rapprochée du roi de France était formée par des gardes écossais», a expliqué M. Savard.

Ainsi, lorsque des Écossais sont arrivés en Acadie par bateaux anglais, certains ont rapidement trouvé de forts liens avec la population francophone.

«Ce sont des affinités qu’on a malheureusement oubliées ici, car on les amalgame trop souvent « aux Anglais ». Mais ceux qui on des grands-parents aux noms écossais ou irlandais en ont de plus en plus conscience, avec la hausse de popularité de la généalogie», a ajouté M. Savard.

L’entrée au site des Highland Games est de 10$ par personne et l’horaire complet est disponible au www.monctonhighlandgames.com (en anglais seulement).