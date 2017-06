L’usine Mills Aquaculture de Bouctouche redémarrera dès cet été

Un transformateur de fruits de mer de Shediac achète l’usine de transformation de Mills Aquaculture à Bouctouche. Norm LeBlanc, propriétaire de Captain Dan’s, souhaite relancer l’usine de la municipalité de Kent cet été.

En arrivant à Bouctouche à partir de la route 11, les conducteurs passent sous l’enseigne rouge vif de Mills Aquaculture. Si tout se déroule comme le prévoit Norm LeBlanc, l’affiche sera remplacée cet été par le logo de Captain Dan’s.

La faillite de Mills Aquaculture, en début janvier, a eu un effet de choc dans la ville du Pays de la Sagouine. L’entreprise était un moteur économique important, employant de 125 à 150 personnes dans cette municipalité d’un peu plus de 2300 habitants.

M. LeBlanc, qui possède un restaurant à Pointe-du-Chêne ainsi qu’une usine de transformation près de Richibucto a l’intention de rouvrir l’usine d’ici quelques semaines. Après en avoir fait l’achat, la semaine dernière, son équipe travaille d’arrache-pied afin de préparer l’édifice et d’obtenir les permis nécessaires.

Ainsi, l’usine pourrait rouvrir ses portes le 1er juillet ou le 1er août.

«Après ce que j’ai vu au niveau de la bureaucratie au cours des derniers mois, c’est plus réaliste de parler du 1er août. On va pousser pour que ça soit le plus tôt possible.»

Norm LeBlanc, propriétaire de Captain Dan’s, a fait l’achat de l’usine de transformation Mills, à Bouctouche. – Archives

M. LeBlanc espère embaucher autant d’anciens employés de l’usine que possible, étant donné leur niveau d’expertise dans la transformation des coques. Il reconnaît cependant que plusieurs ont déjà un emploi ailleurs.

L’usine transformera d’abord la coque, mais M. LeBlanc ne rejette pas la possibilité de transformer le homard à l’avenir. L’usine aurait une capacité maximale de production de 30 000 à 40 000 livres de homard et jusqu’à 18 000 livres de coques par jour.

M. LeBlanc affirme qu’il est «très fier de pouvoir investir à Bouctouche», une municipalité qu’il décrit comme étant belle et accueillante.

«Pour moi, ce n’était pas seulement une question de se lancer dans les coques, mais il y avait un attrait aux gens qui venaient avec l’usine. Les ressources humaines et le management sont très connaissants.»

M. LeBlanc s’est déjà approprié le centre de dépuration de coques de Mills Aquaculture dans le cadre d’un appel d’offres qui a suivi la faillite de la corporation, au début janvier.

Un inspecteur de l’Agence canadienne de l’inspection des aliments a visité le site mercredi après-midi. Le centre, situé en bordure de rivière en bas de la rue de l’usine principale, pourrait être relancé ce week-end ou au début de la semaine prochaine. Le produit sera traité à Bouctouche, puis transporté à l’usine de Captain Dan’s à Cap-Lumière pour la transformation.

M. LeBlanc n’a pas dévoilé le prix qu’il a payé pour l’usine et le centre de dépuration. Au début mai, une vente à l’enchère de l’usine ayant une mise de départ de 864 400$ n’avait reçu aucune offre. L’usine a finalement été acquise par vente en privé.