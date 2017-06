Le Marché centre-ville d’Edmundston sera plus diversifié

Lisa Roy et Mélanie Ruest, respectivement secrétaire du conseil d'administration et coordonnatrice d'Edmundston Centre-ville, et Réal Ouellette, un horticulteur membre du comité des marchands. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

À quelques jours de son ouverture pour une autre saison estivale, le Marché centre-ville d’Edmundston promet d’être encore plus dynamique et diversifié que jamais.

Le marché public, qui célèbre cette année son 10e anniversaire d’existence, sera de retour sur la Court tous les samedis, du 24 juin au 16 septembre.

De 8h30 à 13h30, plusieurs dizaines d’artisans et de producteurs locaux seront sur place afin d’offrir à la population des fruits et des légumes frais de la ferme, des produits du terroir ainsi que leurs créations artisanales.

Les promoteurs du marché sont plus qu’emballés à l’idée d’amorcer la saison 2017 en raison des améliorations apportées au site et des nouveautés qui s’ajouteront à la programmation cet été.

Ainsi, une nouvelle disposition devrait permettre une meilleure circulation des visiteurs sur place.

L’ajout de plusieurs chapiteaux et l’achat de six réfrigérateurs permettant de conserver des produits périssables devraient également bénéficier aux marchands et aux visiteurs.

«On veut augmenter la qualité et la quantité de produits qui sont offerts», a indiqué Mélanie Ruest, la coordonnatrice de l’organisme Edmundston centre-ville.

Grâce à une subvention gouvernementale, un volet mieux-être s’ajoutera à la programmation du Marché centre-ville, alors que des ateliers portant sur divers sujets tels que la santé, l’activité physique et l’horticulture seront offerts.

La présence d’un éleveur de bovins certifiés s’ajoute également à la liste de nouveautés proposées pour cette 10e saison.

Un espace sera de plus réservé gratuitement aux organismes à but non lucratif qui voudront bien faire la promotion de leur mission sociale.

Les responsables du marché entendent également souligner en grand la fête du Canada, qui se tient un samedi cette année.

Pour l’occasion, les marchands se déplaceront exceptionnellement au Carré des artisans, où se dérouleront les festivités du jour du Canada.

Une cinquantaine d’artisans ont déjà confirmé leur présence au marché public à un moment ou un autre de la saison. Il est toujours possible d’en ajouter d’autres à la liste de présence des exposants, ont indiqué les promoteurs.

Le Marché centre-ville d’Edmundston sera situé sur la rue Court et se prolongera sur la rue Hill si nécessaire. Lors d’intempéries, il sera déplacé au stationnement à étage.