Moncton: remplacement d’un passage à niveau mortel

Le Canadien National entreprend des travaux de réfection sur un passage à niveau au centre-ville de Moncton. Un homme en fauteuil roulant y avait été happé mortellement par un train l’été dernier.

Le 27 juillet 2016, Steven Hirel se déplaçait en fauteuil roulant dans le centre-ville de Moncton. L’homme âgé de 29 ans a été percuté par un train de marchandises du Canadien National (CN) sur un passage à niveau de la rue Robinson, entre les rues Victoria et Queen.

Les circonstances exactes du drame restent à déterminer par le Bureau de la sécurité des transports (BST). Plusieurs proches de la victime ont affirmé que l’homme retournait chez lui durant la nuit quand les roues de son fauteuil roulant se sont coincées dans les rails.

Le risque associé à ce passage a en tout cas été pointé du doigt par Kourtney Stevenson, qui a grandi dans un fauteuil roulant. Depuis l’an dernier, la jeune femme membre du comité Accessibilité Moncton s’est retrouvée coincée à deux reprises en franchissant les rails à cet endroit.

«Ma roue s’est retrouvée prise dans un trou, c’est très stressant parce qu’on ne sait pas quand un train va arriver. La chaise pèse 400 livres alors c’est lourd à soulever pour n’importe qui», raconte-t-elle.

Mercredi, une vingtaine d’employés du CN se sont affairés autour du passage à niveau en question. Jonathan Abecassis, responsable des relations avec les médias du CN, indique qu’une «réhabilitation complète» du passage à niveau est en cours.

Dans un communiqué, la Ville de Moncton prévient que cette portion de la rue Robinson sera fermée à la circulation jusqu’à jeudi 16h.

Les pierres situées sous la voie ferrée, les planches de bois et les rails seront remplacées. Un platelage de caoutchouc sera également installé, ce qui devrait faciliter le passage des cyclistes, poussettes et personnes à mobilité réduite.

«Ça va rendre le passage à niveau aligné avec les nouveaux standards fédéraux qui doivent être respectés avant 2021», précise Jonathan Abecassis.

«Pour nous l’important c’est la sécurité de nos passages, on est content de procéder avec ses travaux», ajoute-t-il.

Des travaux d’asphaltage ont été effectués la semaine dernière à la hauteur du passage à niveau.

«On inspecte les passages plusieurs fois par semaine et quand on constate un manque, on asphalte dans les jours qui suivent. C’est un processus commun et normal, on le fait pour tous nos passages, particulièrement en milieu urbain», avance le porte-parole.

Kourtney Stevenson est soulagée de voir que des mesures ont été prises.

«Ça a pris beaucoup de temps, mais ça va finalement être fait, j’ai bien hâte de voir le résultat final»

L’enquête touche à sa fin

En octobre, une équipe d’enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports est venue inspecter le site de la tragédie et recueillir de l’information sur l’accident. Lors de tests réalisés avec un fauteuil roulant, les roues du véhicule électrique se sont coincées dans les roches à côté des rails.

Les résultats de l’enquête ne sont pas encore connus. Alexandre Fournier, un porte-parole du BST a indiqué à l’Acadie Nouvelle qu’une version confidentielle du rapport a déjà été rédigée.

Le document a été transmis aux intervenants concernés par le drame, ce qui inclut la Ville de Moncton, le CN, Transport Canada et la famille de la victime. Ceux-ci ont l’occasion de contester ou de corriger l’information qu’ils jugent erronée.

«Le processus d’enquête est plus vers la fin que vers le début, mais on ne peut pas spéculer sur la date de la diffusion du rapport. On s’assure d’abord que tout le monde est d’accord», mentionne Alexandre Fournier.