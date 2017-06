Opportunités NB défend sa décision d’investir dans Sears Canada

Les nouvelles accablantes sur la santé financière de Sears Canada ne font pas paniquer le PDG d’Opportunités NB. Stephen Lund se fait rassurant et défend la décision de son agence d’avoir promis des millions à cette entreprise pour l’attirer au Nouveau-Brunswick.

Les choses vont de mal en pis chez Sears Canada. Cette société, qui bat sérieusement de l’aile et qui enregistre des pertes faramineuses depuis des années, a annoncé mardi qu’elle n’est plus certaine d’être en mesure de poursuivre son exploitation.

Cette nouvelle soulève des questions sur l’avenir de ses centres d’appels de Saint-Jean et d’Edmundston. Elle les a ouverts plus tôt cette année après que le gouvernement provincial lui ait promis une aide financière de 8,7 millions $ en échange de la création de 530 emplois.

Le PDG d’Opportunités NB, Stephen Lund, affirme en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle que Sears Canada n’a pas encore touché à un seul dollar des fonds publics.

«En ce moment, nous n’avons pas encore versé d’argent à l’entreprise», dit-il.

Des 8,7 millions $ promis par Fredericton, quelque 4,7 millions $ sont sous forme de subventions conditionnelles et ne seront versés qu’après le maintien d’emplois pendant un certain temps.

Le reste, soit 4 millions $, doit être versé sous d’autres formes. Deux millions $ doivent être donnés grâce à un prêt-subvention (un prêt qui se transforme en subvention lorsque certaines conditions sont remplies) qui sera garanti par une banque, selon Stephen Lund. Opportunités NB n’a cependant pas encore reçu la lettre en question.

Deux autres millions $ doivent être accordés sous forme de subvention directe. Ce sont ces fonds qui semblent les plus à risque.

Lorsqu’on lui demande si ces fonds devront être versés à Sears Canada si cette dernière ferme ses centres d’appels, il n’est pas catégorique.

«C’est une question légale. On a du vocabulaire dans tous nos documents en ce qui a trait au fait que l’entreprise est active, nous avons des conditions qui doivent être respectées avant que l’on transfère l’argent. Ça comprend la lettre de crédit (dans le cas du prêt-subvention). Je ne sais pas si cet argent sera transféré. Tous les termes et les conditions n’ont pas encore été respectés. On n’a donc pas encore la réponse à cette question.»

«Il y a de nombreux scénarios possibles.»

Ce n’est pas d’hier que Sears Canada bat de l’aile. Elle perd beaucoup d’argent depuis des années. Sa situation s’est empirée récemment lorsqu’elle qu’elle n’a pas réussi à emprunter tout l’argent dont elle a besoin pour s’acquitter de ses obligations.

Pourquoi donc Opportunités NB a-t-elle accepté de promettre des millions de dollars à cette entreprise en difficulté dans de telles circonstances?

«Pour faire croître notre économie, nous prenons des risques. Nous n’aurons pas de succès si nous nous asseyons et que nous attendons que des entreprises nous appellent et si nous ne prenons pas de risques», répond Stephen Lund.

Il explique qu’Opportunités NB travaille avec des milliers d’entreprises chaque année et qu’elle évalue les risques dès qu’elle songe à donner un coup de pouce à qui que ce soit.

«Nous avons regardé les risques liés à Sears, comme nous le faisons avec chaque entreprise.»

Au final, les analyses ont permis de déterminer que les risques étaient moins importants que les bénéfices, dont la création de plus de 500 emplois, selon lui.

«Nous savions que c’était une possibilité (que l’entreprise connaisse des difficultés). C’est pourquoi nous avons mis en place des mesures pour réduire les risques. Mais au final, on est dans le business du risque.»

Il défend la décision de son équipe et croit qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

«Ce n’est pas fini. Les gens ont sauté aux conclusions, mais il y a de nombreux scénarios possibles.»

Stephen Lund croit que si Sears Canada reprend du poil de la bête, si elle est restructurée financièrement ou si elle est vendue, il est tout à fait possible que les centres d’appels d’Edmundston et de Saint-Jean restent ouverts.

Et si l’entreprise fait faillite, tout ne sera pas perdu, dit ce PDG qui ne s’empêche pas de faire preuve d’optimisme. Au moins, des centaines de personnes auront été formées, dit-il.

«On sait que le secteur est fort. On sait que si le pire scénario se concrétise, le secteur (des centres d’appels de la province, qui compte plusieurs milliers d’employés et de nombreuses entreprises) pourra absorber les travailleurs.»