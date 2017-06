Rivière Népisiguit : l’opération pour sauver le béluga est en cours

L’opération sauvetage du béluga pris dans la rivière Népisiguit, à Bathurst, depuis au moins le 2 juin, est en cours ce jeudi matin.

Les équipes sont à pied d’œuvre depuis 7h30 pour cette intervention qui n’a jamais encore été réalisée. Le béluga doit être déplacé jusqu’à son habitat naturel, soit l’estuaire du fleuve Saint-Laurent. En plus d’agents de Pêches et Océans, de la Marine Animal Response Society, du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins, des vétérinaires et des biologistes en provenance de Vancouver et de Chicago sont sur les lieux.

Une porte-parole du regroupement de recherche sur les animaux de mer a indiqué, par voie de communiqué, hier en fin de journée, que cette manœuvre était très délicate et qu’il est possible que le plan échafaudé n’aboutisse pas ou soit modifié.

Le mammifère marin a fait sensation dans la région. Des centaines de personnes se sont pressées pour l’apercevoir et sa présence dans la rivière Népisiguit a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

Plusieurs se sont émus lorsqu’il s’est avéré que des gens tiraient des objets sur lui. Les bélugas de l’estuaire du Saint-Laurent sont une espèce en voie de disparition, donc protégée. Il est donc interdit de les importuner, ne serait-ce que de les nourrir ou de les approcher, sous peine de poursuites.

Il est prévu qu’un dispositif de localisation soit posé sur le béluga de la rivière Népisiguit afin que les scientifiques puissent suivre ses déplacements après sa remise à l’eau.