Crash d’hélicoptère: une rencontre marquée par l’émotion

Le plaisir, mais aussi l’émotion, était au rendez-vous lors de la rencontre entre le groupe de premiers répondants du Restigouche et l’homme à qui ils ont sauvé la vie un an plus tôt.

Ils étaient treize premiers répondants au total – policiers, pompiers et ambulanciers – à avoir pris la direction de Québec vendredi dernier afin d’assister à une partie de baseball des Capitales de Québec, une invitation lancée personnellement par le propriétaire de l’équipe, Michel Laplante.

Ce dernier est, rappelons-le, le seul survivant de l’écrasement d’hélicoptère survenu le 4 septembre 2016 dans la rivière Restigouche à la hauteur de Flatlands. L’appareil, qui volait à basse altitude, avait alors heurté une ligne de transmission interprovinciale. Le pilote de l’appareil, Frédéric Descoste, et l’autre passager, le chanteur et ex-hockeyeur Bob Bissonnette, ont péri dans l’écrasement. M. Laplante, lui, a eu plus de chance. Survivant, il a pu être sorti des eaux à temps grâce à l’intervention rapide de citoyens et de premiers répondants. C’est pour les remercier qu’il les a invités à venir chez lui, aux stades de ses Capitales, afin de faire connaissance.

Coordonnateur du voyage au niveau des premiers répondants, Benji Pitre dit avoir apprécié l’occasion de revoir M. Laplante. Pour lui – comme pour tous les autres d’ailleurs, il s’agissait de la première fois qu’ils se revoyaient depuis l’incident. «Michel ne connaissait pas toutes les personnes présentes puisqu’il était pas mal amoché cette journée. Il se souvenait de beaucoup de choses, mais il lui manquait aussi de grands bouts. Et ce sont ces bouts manquants dans l’histoire que nous avons remplis avec lui», explique-t-il.

Selon M. Pitre, l’homme d’affaires québécois n’a effectivement pas hésité à sauter dans le vif du sujet. «Il était vraiment curieux. Il voulait connaître le rôle et les versions de tout le monde, question de remplir les moments où il était inconscient ainsi que ses propres trous de mémoire. À l’inverse, on a aussi pu en apprendre plus sur la façon dont lui a vécu ce drame, à savoir qu’il a vraiment cru qu’il allait mourir cette journée, jusqu’à ce qu’il soit agripper et extirper de l’hélicoptère», explique M. Pitre.

Le groupe a également eu la chance de rencontrer la femme et la fille de M. Laplante, ainsi qu’un ami proche de Bob Bissonnette. «On a ressenti beaucoup de gratitude de leur part, qu’ils étaient reconnaissant envers nous du travail effectué, d’avoir sauvé Michel. C’était très touchant», raconte M. Pitre.

Pour lui, cette rencontre a certainement été une forme de thérapie pour M. Laplante. «On a tous des étapes à faire pour notre deuil et je crois que cette petite rencontre amicale lui a permis de passer à une autre étape», dit-il.

Leur hôte a d’ailleurs profité de l’occasion pour dévoiler au groupe l’un de ses projets, soit la construction d’une petite scène au stade, scène qui sera rebaptisée en l’honneur de Bob Bissonnette.

Somme toute, l’expérience fut visiblement appréciée des deux côtés. «Ce que j’ai aimé également de cette expérience, c’est d’avoir eu la chance d’apprendre tout ce qui s’est fait cette journée. Je connais bien ma version de l’histoire, ce que j’ai fait, mais ça m’a permis de voir le travail accompli par mes collègues des autres départements», explique M. Pitre.

«C’est rare que nous tous, premiers répondants, ayons la chance de nous côtoyer de la sorte. On se voit régulièrement sur des scènes d’accidents, donc lors de circonstances souvent moins plaisantes. De vivre ensemble une expérience du genre, de se rencontrer dans un autre contexte, moi je trouve que ça renforcit nos liens», ajoute-t-il.

À noter qu’en prime, les Capitales ont remporté leur partie 8-4.