L’école régionale du Restigouche-Centre a un nom!

L’école régionale du Restigouche-Centre a finalement sa nouvelle identité. Elle a été baptisée Le Galion des Appalaches.

Après avoir reporté à quelques reprises le grand jour, le District scolaire francophone Nord-Est a finalement procédé, vendredi, au dévoilement du nom et de l’image de marque (logo) de la nouvelle école régionale du Restigouche-Centre, école qui doit réunir sous un même toit les élèves des écoles primaires francophones Apollo XI, Mgr Melanson, Rendez-vous des jeunes, Versant-Nord et de la Polyvalente Roland-Pépin (7e et 8e année).

L’école s’appellera Le Galion des Appalaches et son logo sera un bateau voguant sur l’eau.

Le dévoilement du nom de l’école est en soi un grand soulagement pour son nouveau directeur, Marc Pelletier, qui a bien failli vendre la mèche à quelques reprises.

«On aurait aimé l’annoncer plus tôt, mais c’est un processus qui est long. Ce n’est pas non plus quelque chose de simple, que l’on fait à la légère. On voulait prendre notre temps, être certain de faire le bon choix, car c’est un moment très important. Le nom définit l’identité de l’école et ce nom va demeurer pour des années», explique-t-il.

Le nom de l’établissement est le résultat d’un concours lancé auprès des communautés touchées par le regroupement scolaire. En tout, 257 noms ont été soumis au district scolaire. Trois ont été soumis au ministère de l’Éducation et c’est Le Galion des Appalaches qui a séduit.

C’est Marie-Christine McIntyre, mère d’une petite fille qui fréquente actuellement la maternelle, qui a soumis le nom. C’est en pensant à la plage (du même nom) située à St-Martin que l’idée lui est venue d’aborder la thématique du Galion.

«J’ai d’abord trouvé le nom accrocheur, mais en poussant ma réflexion, j’ai vu que ça pourrait très bien cadrer avec ce que le district recherchait. J’ai donc poussé ma réflexion encore plus loin», explique la gagnante.

Le galion est un vaisseau autrefois destiné à la protection des échanges commerciaux. Dans ce cas-ci, il représente le personnel qui se porte garant de la protection de l’apprentissage.

Pour ce qui est du logo, les cinq mats représentent les cinq établissements visés par le regroupement des élèves de la maternelle à la 8e année. Le navire comme tel fait référence à l’histoire du Restigouche (Bataille de la Restigouche) et la mer à l’héritage acadien. Les couleurs et l’étoile sont un clin d’œil à l’Acadie alors que les montagnes représentent les Appalaches, une caractéristique présente au Restigouche.

Encore en construction, l’école n’ouvrira ses portes qu’en janvier.