Parc provincial du Mont-Carleton: les procédures judiciaires repoussées

Les opposants au développement de l’industrie de la motoneige à l’intérieur des limites du parc provincial du Mont-Carleton ont quelques semaines de plus pour préparer leur cause.

L’audience sur la contestation judiciaire du projet de centre de services pour motoneiges dans le secteur du Mont Carleton a été ajournée de quelques semaines, le juge siégeant – Richard Petri – ayant accepté la requête du Grand conseil malécite. Le procès, qui devait débuter la semaine dernière, a ainsi été remis à une date ultérieure.

«Ce délai va nous permettre d’apporter quelques modifications à notre requête initiale et de préparer nos arguments en conséquence», indique Jean-Louis Deveau, porte-parole des opposants au projet.

Ces modifications, selon M. Deveau, visent à solidifier la poursuite initiée il y a près de deux ans maintenant.

«On s’est rendu compte que notre demande devant la cour n’était peut-être pas aussi forte qu’elle devait l’être. Notre demande devrait corriger cela, même s’il y a toujours un risque que le juge refuse les changements», ajoute-t-il.

Ces modifications devraient mettre l’emphase sur le lieu spirituel qui unit la Première nation Malécite au parc provincial du Mont-Carleton et sur la façon dont le centre proposé pour l’entretien de motoneiges risque de le compromettre.

Dans les 60 prochains jours, les parties devront mettre la touche finale aux modifications et régler certains problèmes quant à la preuve qui sera présentée en cour.

De plus, une conférence préparatoire à l’audience aura lieu pour fixer une nouvelle date pour l’audition complète et tous les points importants qui s’y rattachent. C’est donc dire qu’il y a fort peu de chance pour que le dossier évolue en Cour d’ici la mi-août.

En raison de cette procédure judiciaire, le gouvernement provincial ne peut aller de l’avant avec son projet.

À noter que le groupe d’opposant soutient que le gouvernement ne peut autoriser un tel projet au parc puisque celui-ci n’aurait pas de plan d’aménagement, donc qu’il n’aurait pas suivi son propre protocole. On estime également que ce projet n’est pas en harmonie avec la nature profonde du parc, soit un caractère naturel et sauvage. On critique particulièrement la prolongation d’un sentier menant au sommet de la montagne.

«Je sais que les motoneiges trouvent déjà des moyens de s’y rendre. Mais si c’est une mauvaise pratique – comme nous on l’estime – on ne devrait pas agrandir des sentiers pour leur faciliter la tâche», note M. Deveau.

Rappelons que l’automne dernier, le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture a finalement assujetti le projet à une étude d’impact sur l’environnement. Celle-ci est toujours en cours.