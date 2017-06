Bathurst songe à se doter d’un centre de congrès

Un centre de congrès à Bathurst est-il nécessaire et serait-il rentable? C’est ce qu’une étude de faisabilité doit déterminer dans les prochains mois.

Le maire veut en avoir le cœur net, considérant que la région manque plusieurs occasions d’être l’hôtesse d’événements d’envergure.

«Si nous avions une infrastructure pour recevoir au moins 500 personnes, ça nous permettrait d’accueillir plusieurs événements, comme des réunions ou des congrès d’associations professionnelles. Notre communauté d’affaires perd ces occasions», fait remarquer Paolo Fongemie.

«Il y a des retombées économiques à héberger des événements importants et il ne faut pas les manquer. Tant et aussi longtemps que c’est rentable. Nous ne voulons pas créer un éléphant blanc. De plus, si les gens viennent pour affaires dans notre région, ils auront peut-être le goût de revenir comme touristes pour visiter davantage», soutient le maire.

Souvent, des organisations ont besoin d’espace pour des réunions, en marge de leur banquet. L’Association des chefs de pompiers du N.-B. a tenu sa réunion annuelle l’an dernier, au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Bathurst.

«Ils demandaient de 8 à 10 salles et au banquet, il y avait 350 invités. L’événement a été organisé au campus de Youghall, ce qui est bien, mais on s’entend que c’est une école des métiers qui date de 50 ans», lâche M. Fongemie.

«Il y a quelques années, l’ancien conseil m’avait approché à titre de directeur du collège, pour héberger le congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités. En regardant toutes les spécifications, ça ne fonctionnait pas. Nous avions le nombre de locaux, mais leur taille n’était pas appropriée. À l’époque, j’avais dit aux élus que ça leur prendrait un centre de congrès.»

L’examen en profondeur, qui devrait être mené cette année, doit permettre de déterminer tous les paramètres d’une telle infrastructure et sa pertinence.

«Il faut définir la taille du centre et son emplacement. Nous avons notre opinion sur la question, mais il faut vraiment une étude pour savoir si c’est raisonnable d’aller dans cette direction. À partir de là, si c’est concluant, il faudra faire des demandes de financement», note le premier édile.

Bathurst offrira l’hospitalité au Temple de la renommée du N.-B. pour sa 50e cérémonie, qui sera présentée au Centre régional K.-C.-Irving.