Campbellton: 150 000$ pour la remise à neuf de la fontaine de la place du Saumon

Le gouvernement provincial investit 150 000$ dans la remise à neuf de la fontaine de la place du Saumon, au centre-ville de Campbellton, à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

«Nous sommes privilégiés de vivre dans une aussi belle province aux paysages à couper le souffle, où nous pouvons célébrer dans le cadre de sa diversité culturelle et de son accueil chaleureux», a déclaré le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Donald Arseneault, qui est également ministre responsable de la Société de développement régional.

«Notre investissement dans le projet embellira le centre-ville de Campbellton et nous rappellera le 150e anniversaire de notre pays pour les années à venir.»

Construite en 1980, la fontaine a pour élément central Restigouche Sam, le plus grand saumon du monde. Construit d’acier inoxydable, il mesure 8,5 mètres.

«Nous sommes heureux d’avoir reçu ces fonds du premier ministre, Brian Gallant, pour notre fontaine de la place du Saumon à l’occasion du 150e anniversaire du Canada», a affirmé la mairesse de Campbellton, Stephanie Anglehart.

«Cet investissement dans cette attraction touristique importante de notre ville nous permettra de poursuivre notre stratégie touristique visant à inciter tous les visiteurs qui arrivent au Nouveau-Brunswick par le pont J.C. Van Horne à s’arrêter à Campbellton.»

Le financement est accordé dans le cadre du Programme de développement municipal pour la commémoration du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

Les municipalités ayant une population de plus de 4000 habitants et de moins de 25 000 habitants pouvaient présenter une demande de financement d’un montant maximum de 150 000$ pour des projets d’embellissement visant à rendre les centres-villes dynamiques et attirants.