Commissariat aux langues officielles: l’opposition presse le gouvernement d’agir

Les jours passent et le gouvernement Trudeau tarde à pourvoir le poste de commissaire aux langues officielles du Canada par intérim. Les partis d’opposition à Ottawa commencent s’impatienter.

Le mandat de commissaire par intérim de Ghislaine Saikaley s’est terminé samedi comme prévu. Elle était en poste depuis le départ de Graham Fraser en décembre 2016.

En temps normal, elle aurait dû être remplacée par Madeleine Meilleur, qui avait été choisie par le gouvernement Trudeau. Mais face à la grogne dont a fait l’objet le processus ayant mené à sa nomination, cette ex-ministre libérale ontarienne a choisi de retirer sa candidature le 7 juin.

Le porte-parole du Commissariat, Nelson Kalil, confirme que Mme Saikaley est de retour à son poste de commissaire adjointe depuis samedi. Il affirme que «le travail continue comme à l’habitude» en attendant que le gouvernement fédéral annonce ses intentions.

La situation actuelle ne fait cependant pas l’affaire de l’opposition à Ottawa.

La critique du Parti conservateur en matière de langues officielles, Sylvie Boucher, dit en entrevue téléphonique qu’elle est déçue de voir ce dossier trainer alors que le gouvernement savait depuis le 7 juin que le mandat de la commissaire par intérim prendrait fin le 17 juin.

«Le gouvernement savait très bien qu’il y avait une date butoir. (…) Là, on laisse une chaise vide. Tout le monde a horreur du vide. C’est un très mauvais signe pour les communautés de langues officielles en situation minoritaire.»

Elle ne s’opposerait pas à l’accord d’un nouveau mandat par intérim à Ghislaine Saikaley.

Elle craint qu’en attendant que le poste soit comblé, les communautés minoritaires de langues officielles n’aient personne vers qui se tourner lorsqu’ils font face à des problèmes.

«Si les communautés ont des choses à dire demain, il tomberont sur une chaise vide. À qui vont-ils parler?», se demande Sylvie Boucher.

Si le gouvernement ne bouge pas très rapidement, elle compte lui envoyer une lettre formelle afin de se plaindre de la situation.

Elle croit aussi que les organismes francophones tels que la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) et la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick devront mettre l’épaule à la roue et mettre de la pression sur les libéraux.

Son confrère François Choquette, qui est le critique néo-démocrate en ce qui a trait aux langues officielles, invite lui aussi le gouvernement Trudeau à ne pas perdre de temps.

Il est d’avis que la ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, a commis une erreur «irresponsable, non professionnelle et impardonnable» en laissant le mandat de la commissaire par intérim se terminer sans agir.

Il espère que le gouvernement nommera Ghislaine Saikaley au poste de commissaire par intérim pour un nouveau mandat de six mois, le temps que soit nommé celui ou celle qui succédera à Graham Fraser.

«Je serais mal à l’aise si ce n’était pas elle. Je serais vraiment mal à l’aise si on retirait l’intérim à Mme Saikaley. (…) Est-ce qu’on va nommer une autre personne pour un autre six mois d’intérim, puis après ça nommer une autre commissaire? Quel bordel ferait-on au Commissariat? Ça n’aurait pas de sens.»

Lorsqu’on lui demande en quoi l’absence d’un ou d’une commissaire par intérim pendant quelques jours peut poser problème, François Choquette répond qu’il faut absolument qu’une personne soit à la tête du Commissariat.

Il explique que le commissaire peut agir rapidement lorsque cela est nécessaire, comme il l’a fait Graham Fraser lorsque M. Choquette l’a appelé pour se plaindre qu’un ministère fédéral menait des consultations unilingues en Colombie-Britannique.

«Le commissaire a appelé Ressources naturelles Canada et a dit “peut-on s’arranger pour que vous fassiez une consultation bilingue avec les interprètes, les documents dans les deux langues officielles?” Ils ont dit “bien oui, on a oublié ça, comment ça se fait?” Et ils ont réglé ça. Voyez-vous comment c’est important d’avoir un commissaire?», raconte-t-il.

Nous avons envoyé une demande de renseignements au ministère du Patrimoine canadien, mardi. Nous n’avons pas encore eu de ses nouvelles.