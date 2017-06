Dalhousie coupe dans les avantage sociaux de ses employés

Toujours aux prises avec des défis financiers, le conseil municipal de Dalhousie a voté, lundi, un arrêté réduisant de façon significative les bénéfices de ses employés non syndiqués.

Le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, a toujours été clair sur ses intentions lorsqu’il a fait le saut en politique. Il désirait restructurer l’administration et remettre en ordre les finances de la Ville.

Après avoir renvoyé des employés de l’administration l’an dernier et fusionné le poste de la direction générale et de la trésorerie, le maire et son conseil poursuivent sur cette voie en s’attardant sur le salaire et les bénéfices des employés non syndiqués.

«Ça ne m’amuse pas du tout de faire ça. Je n’ai aucun plaisir à couper dans les avantages sociaux de nos employés, mais il faut être réaliste et se rendre à l’évidence: nous ne sommes plus la ville que nous étions jadis, tout au plus nous sommes devenus un village. On doit s’adapter et prendre les décisions difficiles qui s’imposent», dit-il.

Selon le maire, certains employés non syndiqués de la municipalité ont entre six et neuf semaines de vacances par année, onze journées fériées, huit congés mobiles et six journées de maladie.

Les salaires et les avantages des employés ont été voulus généreux par le passé afin de faciliter la rétention, la Ville perdant régulièrement ses employés au profit de ses grandes industries (papetière, centrale thermique, usine chimique).

«Le problème c’est que ces industries n’existent plus ici et à cause de cela, et bien, on n’a malheureusement plus les moyens d’avoir de tels contrats. On ne peut plus justifier de hausser les taxes uniquement pour payer des salaires et des bénéfices alors qu’on arrive à peine à réparer nos routes et nos trottoirs», estime le maire notant que sa municipalité est déjà l’une des plus imposées (taux foncier de 1,76$) de la province.

Dans les faits, le dernier budget de fonctionnement de Dalhousie comprenait justement une hausse de 0,04$ du taux foncier, ce que tente d’éviter de répéter le conseil.

La mesure adoptée vise à revoir à la baisse les avantages sociaux des employés non syndiqués, ce qui touche une demi-douzaine de personnes. On parle, entre autres, de limiter à six le nombre maximal de semaines de vacances, à trois les jours de maladie, et d’enrayer complètement les congés mobiles. Cette initiative représenterait l’équivalent de deux à trois cents du taux foncier.

Le maire dit être conscient que cela créera du mécontentement. En fait, la mesure est controversée au point que deux conseillers (Andy Letourneau et Kevin Lavigne) ont voté contre son adoption. En présence d’un vote d’égalité, le maire Pelletier a dû départager la question en votant en faveur.

«On doit vivre selon nos moyens et prendre les décisions pour le bien-être de la majorité», indique-t-il.

Le conseil n’entend pas en rester là. Des négociations doivent avoir lieu éventuellement avec les employés syndiqués de la Ville, groupe qui comprend un peu plus d’une vingtaine d’individus. Des négociations qui risquent, là aussi, de créer beaucoup de remous.