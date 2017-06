Il devient de plus en plus cher de se loger à Moncton

Dans le Grand Moncton, les prix moyens des loyers et des maisons les rendent inaccessibles aux ménages à faible revenu tandis que l’offre de logements subventionnés est insuffisante.

C’est ce qu’il ressort d’une étude commandée par la Ville de Moncton auprès de SHS Consulting. Après avoir recensé les besoins en matière de logement à Dieppe et Moncton, les auteurs du rapport concluent qu’il est plus dispendieux de se trouver un toit que par le passé.

En 15 ans, le prix des maisons a augmenté de près de 75 % dans la région, tandis que le revenu moyen des ménages n’a progressé que de 45 %. Les analystes estiment qu’un ménage doit gagner au moins 30 320$ par année pour se payer le loyer moyen à Moncton (758$).

Malgré tout, le marché immobilier de Moncton reste plus abordable que dans la plupart des centres urbains au pays. Dans le Grand Moncton, le prix moyen d’une maison est de 134 000$ alors le revenu moyen familial est de 65 200$.

La situation est moins rose pour les ménages qui gagnent 26 131$ par année ou moins. Huit ménages à faible revenu sur dix dépensent au moins le tiers de leurs revenus mensuels pour se loger. Près de la moitié d’entre eux dépensent 50% ou plus de leur revenu dans le logement.

Les auteurs pointent un «déséquilibre» entre l’offre et la demande de logement. C’est en partie pourquoi le taux d’inoccupation atteint 6,5% à Moncton, soit bien plus que dans le reste du Canada (3,7%).

Les maisons individuelles forment la moitié de l’offre de logement, ce qui ne correspond pas aux besoins des ménages plus pauvres ou des personnes âgées.

Moncton compte trop de maisons anciennes, alors que la plupart des gens ne recherchent pas ce type d’habitation. Les ménages sont plus petits qu’auparavant et ont donc de plus en plus tendance à opter pour des logements locatifs.

Manque de logements abordables

Kayla BreeLove Carter, agente de développement communautaire pour l’inclusion sociale de la Ville de Moncton, estime qu’il faudrait davantage de logements plus petits, et surtout plus de logements subventionnés.

«L’offre actuelle de logements subventionnés ne reflète toujours pas la demande», dit-elle. Elle espère que ces nouvelles données permettront à la municipalité de se faire entendre auprès de la province et du gouvernement fédéral.

En février, 1 578 personnes étaient dans l’attente d’un logement subventionné dans le Grand Moncton. La majorité d’entre elles sont des célibataires (43,2%) ou des personnes âgées (34,5%). Or, la majorité de ces logements sont offerts à des familles.

Stephen Horsman, ministre de la Famille et des Enfants, a assisté à la présentation du rapport. Selon lui, la question du logement doit être réglée par l’ensemble des niveaux de gouvernement.

«C’est la responsabilité de tous, pas seulement des gouvernements provincial et fédéral, les municipalités doivent participer et elles le réalisent maintenant.»