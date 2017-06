Un été qui s’annonce exceptionnel pour l’industrie touristique

Des quatre coins de la province, les différents acteurs de l’industrie touristique s’apprêtent à vivre, cet été, une saison exceptionnelle.

«Tous les indicateurs sont au vert. Ça risque d’être une année record», prédit Shelley Munn, gestionnaire des communications et du marketing à l’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick (AITNB).

Elle n’est pas la seule à le penser. Janine Daigle, la directrice de l’office de tourisme de la région Chaleur, et son homologue dans la Péninsule acadienne, Réaldine Robichaud, tiennent le même discours.

Comment peuvent-elles être aussi affirmatives?

«Les réservations dans les campings et pour les chalets sont en nette hausse. Les gens s’y sont pris de bonne heure cette année. Les premières réservations pour juillet et août ont été enregistrées dès avril», relève Réaldine Robichaud.

«Nos billets pour nos différentes manifestations estivales, comme notre festival de musique Blues d’La Baie du 27 au 30 juillet, se vendent bien. Nous allons avoir du monde», constate Janine Daigle.

Nos trois interlocutrices espèrent profiter de l’effet 150e.

«Ces célébrations (de l’anniversaire de la Confédération) vont attirer les touristes étrangers, mais aussi les Canadiens qui sont invités à visiter leur pays. Les campagnes de promotion encouragent aussi les Néo-Brunswickois à explorer leur province. Ça va nous être bénéfique», avance la responsable de l’office de la Péninsule.

Les Américains devraient être nombreux à franchir la frontière et mettre le cap sur la côte canadienne atlantique.

«Le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien est à notre avantage, souligne Shelley Munn. Quant au virage politique aux États-Unis marqué par l’élection du dernier président, il pourrait inciter des visiteurs étrangers à revoir leurs plans de voyage. Là aussi, ça peut nous servir.»

Au Parc national de Fundy, au sud, on s’attend également à des mois excellents.

«Les réservations de nos emplacements de camping et de nos cabanes pour juillet et août ont bondi de 82%. Pour nous, une telle hausse est tout simplement incroyable. Il nous reste de la place, en début de semaine notamment. Mais les indécis doivent faire vite», conseille Evan Houlahan, superviseur de l’interprétation et des événements au parc.

Le site est accessible à l’année. Les premiers mois de 2017 ont été plus achalandés qu’à la normale.

«On a connu une très bonne saison hivernale et printanière. Cela s’est traduit par une augmentation de 20% des réservations en mai, par exemple.»

Le programme de carte d’entrée gratuite mise en place par le gouvernement fédéral pour cette année uniquement y est pour beaucoup. Depuis son lancement en décembre, Ottawa a géré 3,3 millions de demandes.

Qui dit année de célébration au Canada, dit programmation particulière au parc Fundy.

«Nous aurons des surprises pendant notre Festival des marées montantes, du 18 au 20 août. Notre ultra-marathon, fin septembre, affiche complet. Les places se sont vendues en deux semaines seulement», informe Evan Houlahan.

Le tourisme a le vent dans les voiles au Nouveau-Brunswick. Il se révèle porteur.

«Le secteur est en constante croissance depuis un certain temps, et 2016 a marqué un pic sans précédent», renseigne Shelley Munn.

D’après Réaldine Robichaud, le tourisme est devenu un atout pour la Péninsule acadienne.

«On se maintient sur le haut de la vague. Ça fait trois ans que ça dure. Il faut qu’on continue.»

Au Nouveau-Brunswick, le tourisme est la troisième industrie après le pétrole et la transformation de poissons. Il fait travailler plus de 42 000 personnes. En 2016, il a rapporté au gouvernement 605 millions$.

Le Nouveau-Brunswick à la une

Le Nouveau-Brunswick n’attire pas seulement les touristes; il suscite également l’intérêt des médias. Des titres de presse, des radios et des chaînes de télévision font régulièrement des demandes pour venir y réaliser des reportages.

C’est encore le cas cette année. Ce mois-ci, les caméras de l’émission Le Goût du pays, diffusée sur TV5 Monde et Unis TV, se sont installées à Fredericton et à Edmundston.

«Notre province s’est popularisée grâce à la participation de jeunes chanteurs à l’émission La Voix. L’information culinaire est aussi à la mode, que ce soit dans les magazines ou à la télé. Avec nos produits de la pêche et nos produits locaux, nous avons une carte à jouer», souligne Serge Collin, représentant au ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.

La province éveille la curiosité des médias étrangers, ceux de France et de Belgique notamment.

«C’est le résultat de la politique de promotion du gouvernement entreprise depuis quelques années et qui présente le Nouveau-Brunswick comme l’autre province francophone du Canada, comparé au Québec.»

Pour demeurer attractif, le ministère vante la variété des paysages néo-brunswickois.

«On a des plages, de la nature», met en avant Serge Collin.

En dépit de cette diversité, Fredericton peut compter sur les incontournables pour séduire les journalistes et les vacanciers.

«Shediac, célèbre pour son homard, la baie de Fundy avec ses marées et le centre de villégiature de Saint-Andrews pour son charme pittoresque restent des destinations prisées», met en exergue Serge Collin.

Chaud et ensoleillé

L’été s’annonce chaud et ensoleillé au Nouveau-Brunswick, d’après Environnement Canada.

«Il existe de fortes probabilités pour qu’en juillet et en août, les températures soient au-dessus des normales saisonnières dans les régions Sud et Nord-Est, et conformes à ces mêmes normales dans le reste de la province», indique Claude Côté.

Le météorologue rappelle que chaque été réserve son lot d’«événements météorologiques significatifs».

«On en a en moyenne trois. Cela peut être des orages avec des vents violents ou avec des précipitations de grêle, ou bien des tempêtes tropicales…»

Voilà qui devrait rattraper les intempéries du printemps. Mai a été particulièrement pluvieux. Environnement Canada a enregistré 16 jours de précipitations dans ce mois.

Cela représente, selon les régions, 2 à 5 jours en plus qu’en temps normal. Autant de pluie, ça a ses avantages et ses inconvénients.

«Les agriculteurs sont touchés. L’excès d’humidité peut entraîner jusqu’à deux semaines de retard pour certaines cultures. Concernant les feux de forêt en revanche, nous n’en sommes qu’à 10% des surfaces habituellement brûlées. C’est exceptionnel!»