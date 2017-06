La guédille géante de Shediac devra être encore plus longue que prévu

Shediac devra mettre les bouchées doubles afin de reprendre le titre du roi de la guédille de homard. Un restaurant américain a préparé un lobster roll de 159 pieds, ce week-end, fracassant l’ancien record par près de 40 pieds.

La guédille de homard de Shediac sera probablement un peu plus longue que prévu.

La Chambre de commerce du Grand Shediac a annoncé en mai qu’elle avait l’intention de battre le record de 120 pieds, appartenant à Charlottetown depuis l’automne 2016, en confectionnant une guédille de homard de 150 pieds. La longueur avait été choisie afin de célébrer le 150e anniversaire de la confédération du Canada.

Les plans seront cependant à revoir après qu’un restaurant de Portsmouth nommé British Beer Company ait fabriqué un lobster roll mesurant 159 pieds et 6 pouces, dimanche. La Associated Press affirme que l’entreprise située dans l’État américain du New Hampshire a utilisé 200 livres de viande de homard en préparant son mégasandwich.

La nouvelle motive l’équipe de Shediac à dépasser ses limites.

«Ça va nous donner la motivation d’en faire un de 160 pieds. Étant donné que le nouveau record est américain,nous avons le désir de le ramener au Canada», explique Pierre Cormier, dirigeant du dossier de la guédille au homard géante de Shediac.

«Les gens de Shediac ont une fierté. Quand Charlottetown a battu notre record l’an dernier, les gens m’arrêtaient dans la rue pour me dire: “sûrement que tu vas les battre de nouveau cette année!”»

L’équipe de M. Cormier sera forcée à sortir des sentiers battus. Elle devra notamment déménager la dégustation de la guédille au homard du Centre multifonctionnel à l’Aréna festival, l’ancien site étant trop petit pour un sandwich de plus de 150 pieds.

De plus, le temps de cuisson du pain du mégasandwich passera de 13 à 15 heures.

«Il faut trouver les bénévoles qui sont prêts à mettre le travail. Ce sont de longues heures, et je lève mon chapeau à ceux qui participent.»

Shediac a établi le record de la plus longue guédille au homard en 2014 en préparant un sandwich de 72 pieds. Depuis, une rivalité est née entre la ville du Sud-Est et Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.

L’été dernier, Shediac a établi un record de 106 pieds et 4 pouces. Quelques mois plus tard, Charlottetown a riposté avec sa propre guédille de 120 pieds.

L’initiative, qui met en valeur un important moteur économique de Shediac, gagne en popularité chaque année.

«C’est de plus en plus populaire. Plus longue est la guédille, plus de billets on peut vendre. On n’a pas de misère à les vendre. Ça attire du monde de partout. On a eu des gens de l’Australie, de l’Amérique du Sud et partout à travers le Canada et les États-Unis.»

La guédille de homard géante de Shediac sera dégustée lors de l’ouverture du Festival du homard, le 5 juillet.

Les profits seront remis à des jeunes de la région sous la forme de bourses d’études. Aux États-Unis, la guédille de homard de Portsmouth a permis de faire un don à un organisme de vétérans américains.