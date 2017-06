Chasse à l’as: un voyage du Yukon à Tracadie payant!

C’est officiellement l’été depuis mercredi! Les épaules se dénudent, les jupes des filles se raccourcissent, les moustiques nous agressent les oreilles et les bourgeons éclosent. Tout renaît à la vie et se dévoile, sauf… l’as de cœur de la Chasse à l’as de Lamèque!

C’est encore manqué pour cette semaine. La gagnante de cette fois-ci a pigé le 6 de pique, mercredi matin. À défaut d’avoir remporté le gros lot qui s’élevait à plus de 3,5 millions$, elle est repartie avec un chèque de près de 228 000$.

«C’est une belle somme! J’ai des dettes et un garçon aux études. Je voulais faire des rénovations dans ma maison. Je vais pouvoir les faire», annonce-t-elle.

Cette gagnante, qui est-elle? Originaire de Haut-Sheila dans la municipalité de Tracadie, Anne-Marie Losier vit désormais à Whitehorse, au Yukon.

Elle est arrivée mardi soir dans la Péninsule acadienne et a prévu d’y rester deux semaines, notamment pour célébrer les noces d’or – 50 ans de mariage – d’une de ses sœurs.

«Les vacances commencent bien», concède-t-elle.

Mardi soir, Anne-Marie Losier était sur la route, après avoir récupéré ses bagages à l’aéroport, quand elle a appris qu’elle avait le ticket gagnant.

«Je l’ai appelée pour le lui dire. J’avais les billets. Elle ne me croyait pas, elle pensait qu’on lui faisait une blague. J’en ai eu des frissons toute la soirée», confie Francella Comeau, une autre sœur d’Anne-Marie, celle qui achète hebdomadairement les billets pour toute la famille.

«On joue pratiquement depuis le début. On aime ça», poursuit Francella.

Elle et ses proches ne sont pas de nature joueuse, mais cette loterie locale a éveillé leur appât du gain.

«C’est pas comme la loto. C’est pour une bonne cause, la paroisse de Lamèque. On sait et on voit à quoi sert l’argent.»

Les ventes de billets pour la chasse ont repris mercredi midi. Elles sont proposées en semaine jusqu’à mardi, à l’aréna, de 9h à 16h, et les mardis soir avant le tirage, au restaurant La Roue du capitaine, de 19h à 21h.

Il reste neuf cartes dans le paquet, autant dire une poignée de semaines de jeu. Ce qui signifie que le grand vainqueur deviendra un chanceux multimillionnaire d’ici la mi-août. De quoi agiter les esprits et décupler les envies!