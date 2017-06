Fête du Canada à Moncton: trois fois plus de plaisir en vue

Le site des célébrations de la fête du Canada à Moncton le 1er juillet sera trois fois plus gros que par le passé. Il y aura plusieurs scènes au centre-ville et une multitude d’activités. Plusieurs milliers de personnes sont entendues. La municipalité a préparé un plan de circulation et de sécurité en conséquence.

Normalement, les célébrations de la fête du Canada à Moncton attirent jusqu’à 15 000 personnes. Cette année, la municipalité est l’une des 19 autres au pays à avoir reçu des fonds du gouvernement fédéral afin de présenter un spectacle de plus grande envergure pour le 150e de la confédération.

Moncton a reçu 300 000$ du Fonds Canada 150 pour organiser ses festivités. La ville compte en mettre plein la vue en ayant quatre scènes au centre-ville. Alan Doyle, chanteur de Great Big Sea, Coeur de pirate et le groupe Bois Joli monteront sur la scène principale.

«L’espace occupé par les festivités est probablement trois fois plus grand cette année parce que nous ajoutons des activités sur la rue Westmorland, au marché, et c’est le premier événement où nous utiliserons pleinement la rue Downing. Nous sommes très excités parce que c’est un morceau d’infrastructure conçu pour le 125e anniversaire de Moncton qui sera utilisé à son plein potentiel pour le 150e du pays», a expliqué Jillian Somers, directrice tourisme et événements pour la Ville de Moncton.

Le divertissement commence dès 10h, jusqu’à 15h, sur la scène de la rue Downing où des groupes locaux se produiront, dont Joey Robin Haché et les Backyard Devils. De 11h à 13h, sur la scène du marché, Tyler Haché et Reforme monteront sur scène. Sur la scène pour enfants, au parc Riverain, Féeli Tout, Art Richard et Rémi Boudreau sont attendus.

Une partie du boulevard Assomption sera aussi fermée pour créer une brasserie en plein air dans laquelle on trouvera des bières de neuf microbrasseurs de la région. Une plage temporaire sera aussi aménagée dans le stationnement de la bibliothèque publique.

«Tout juste aux côtés de la rue Downing, nous poursuivons notre partenariat avec le festival Inspire. Ils nous sont arrivés avec une idée qui est beaucoup plus cool que nous l’aurions imaginé. Nous allons construire une plage en plein centre-ville!», a souligné Mme Somers.

La journée doit se terminer par un grand spectacle de feux d’artifice à 22h.

Puisque les festivités devraient attirer plus de gens et que plusieurs fermetures de rue sont prévues, la Ville de Moncton demande à ses citoyens de planifier leurs déplacements.

«Chaque fois que nous mélangeons voiture et personnes, nous voulons que le tout se déroule de la façon la plus sécuritaire possible. Il y aura donc de la sécurité sur le site et des endroits désignés pour se stationner. Il faudra planifier son déplacement.»

Les stationnements seront gratuits toute la journée le 1er juillet, mais la municipalité rappelle que les gens doivent être vigilants et ne pas garer leur voiture sur un terrain privé.

«Ce sont les stationnements publics (qui sont gratuits). Les gens doivent vraiment faire attention au stationnement qu’ils choisissent», a indiqué Nicole Melanson, gestionnaire des communications à la ville.

Tout le site de l’événement, qui s’étend de la rue Mechanic à la Westmorland. Le tout a été planifié pour facilite le déplacement à pied.

«C’est un genre de concept à la Disney pour que les gens puissent se déplacer librement d’une activité à l’autre au cours de la journée», a conclu Mme Somers.