Le homard n’est pas «trop cher», clament les pêcheurs

L’Union des pêcheurs des Maritimes tient à démentir les propos des poissonneries et des industriels selon lesquels le prix du homard est trop élevé. Chiffres à l’appui, elle affirme que les pêcheurs reçoivent un prix juste pour leurs débarquements.

Le prix du homard a fait couler beaucoup d’encre au début mai, pendant la semaine avant la fête des Mères. À 10,99$ la livre ou plus dans les poissonneries, un souper au homard pour une famille pouvait dépasser la barre des 100$. Un propriétaire de poissonnerie avait affirmé à l’Acadie Nouvelle que certains clients achetaient moins de homard, jugeant le prix trop élevé.

L’Union des pêcheurs des Maritimes désire «remettre les pendules à l’heure». Elle souligne que la semaine dernière, le prix du homard offert aux pêcheurs sur les quais était de 6,00$ à 6,50$ la livre. À pareille date l’an dernier, il était 75 cents plus haut.

«Pour la qualité du produit que nos pêcheurs amènent de la mer, on croit sincèrement que le prix est juste. Mais il y a du monde qui est en train d’essayer d’influencer le public en général en disant que le prix est trop cher», affirme Michel Richard, de l’UPM.

«L’année passée, à ce temps ici de l’année, on était payé plus cher la livre, et il n’y a personne qui chialait. La plus grosse préoccupation dans le temps était l’accès aux employés étrangers. Soudainement cette année, ils sont paniqués et inquiétés.»

L’UPM a publié un communiqué de presse cette semaine dans lequel il encourage les gens des provinces maritimes à «consommer leurs produits locaux». Elle rappelle que le homard acheté dans les poissonneries du Nouveau-Brunswick est «une aubaine si l’on se compare aux autres régions de l’Amérique du Nord».

Dans les grandes villes du Canada et des États-Unis, le prix du homard peut être jusqu’à trois fois plus élevé qu’il l’est sur les quais, selon l’UPM.

«Si tu es rendu dans les grands centres, ça peut prendre deux jours avant que le homard soit livré, alors qu’ici tu peux t’en procurer qui a été acheté le matin», affirme Emmanuel Moyen, collègue de M. Richard.

Si le prix du homard est moins élevé que l’an dernier, il est plus haut que les années précédentes. En 2010, le prix du homard market (de plus grosse taille) avait plongé à 3,75$ la livre. En 2015, il était de 4,75$ la livre.

La hausse serait due à une augmentation de la demande sur les marchés internationaux et à une baisse de la valeur du huard par rapport au dollar américain. Vers 2013, les deux devises étaient à parité, mais le dollar canadien a baissé progressivement. Il se situe à environ 0,75 $US, depuis l’an dernier.

M. Moyen rappelle que le homard n’est pas le seul aliment touché par le phénomène. Il a aussi provoqué une augmentation du prix de la viande et de plusieurs autres produits exportés du Canada.

À lui seul, le taux de change représente près du tiers des 6,00$ à 6,50$ la livre que reçoivent les homardiers pour leurs débarquements.

«Si on enlève ce 33% de boni, les prix du homard payés au quai se transigeraient aux alentours de 4,00$ la livre ce qui est nettement inférieur aux prix obtenus au début des années 1980 si l’on tient compte de l’inflation», peut-on lire dans le communiqué de l’UPM.

La saison de pêche au homard dans le Nord-Est, lancée en début mai, prendra fin le 1er juillet.