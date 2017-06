Des jeunes de 12 et 13 ans créent des jeux vidéo [VIDÉO]

Comme bien des jeunes de leur âge, Jasmine LeBlanc et Nathan Plourde-Hébert aiment bien les jeux vidéo. Mais attention, ces ados francophones de Dieppe ne se contentent pas d’en jouer; ils en créent de toutes pièces.

Quelques élèves pistonnent sur des claviers dans un local de l’école Carrefour de l’Acadie, mardi en début d’après-midi. Sur leurs écrans des lignes de codes informatiques JavaScript défilent.

Pour les néophytes (comme l’auteur de ces lignes), ce charabia est incompréhensible. Mais ces jeunes, qui ont suivi les cours de programmation d’Educode Canada, nagent comme des poissons dans l’eau et travaillent sur leur projet pendant que leur enseignant de programmation, Xavier Beaudry, leur donner un coup de main.

Jasmine LeBlanc, âgée de 12 ans, est du nombre. Cette élève de la 7e année a créé un jeu qu’elle a intitulé «Unicorn Invaders» (Licornes envahissantes) au cours des dernières semaines. On la décroche de son écran le temps de lui poser quelques questions.

«C’est un peu comme Space Invaders, le jeu d’arcade. C’est un peu comme ça, mais j’ai tout modifié pour que ce soit des licornes et des arcs-en-ciel. Le but, c’est d’essayer de tout éliminer les licornes méchantes et essayer d’avoir le meilleur high score», explique-t-elle.

Sa création est le fruit d’à peu près huit heures de programmation. Cette jeune dont l’intérêt pour l’informatique ne date pas d’hier dit qu’elle a saisi l’occasion d’apprendre des langages de programmation lorsqu’elle s’est présentée.

«Moi, depuis que je suis petite, j’ai toujours aimé ça les ordinateurs. Ça m’a toujours intéressé. L’idée de faire mon propre jeu, j’aimais ça parce que je me suis dit que ce serait intéressant. Tout le monde pourrait essayer de jouer mon jeu.»

À quelques mètres à peine à côté d’elle, Nathan Plourde-Hébert travaille sur son jeu.

«C’est un peu comme un RPG (role playing game, ou jeu de rôle), comme Final Fantasy ou Pokémon», dit cet élève de 13 ans.

Ce créateur en herbe explique qu’il a travaillé plusieurs heures afin de développer son jeu ambitieux, qui devrait être doté d’une histoire assez complexe. Il a l’intention de poursuivre son travail cet été, à la maison.

À l’instar de Jasmine LeBlanc, il n’a pas hésité avant de s’inscrire aux cours de programmation informatique d’Educode Canada. Il rêve de travailler dans la conception de jeux vidéos plus tard.

«Même à un jeune âge, je voulais faire des jeux vidéos. Souvent, il y avait des jeux que j’aurais aimé trouver, mais ils n’existaient pas. Il y avait des jeux que je trouvais que je pourrais améliorer, je voulais faire ma propre chose avec le code.»

«Je pense que j’aurais découvert ma passion réelle pour l’informatique plus jeune»

Leur prof de programmation, Xavier Beaudry, ne cache pas qu’il est fier d’eux. «C’est impressionnant que les jeunes ne jouent pas seulement jouer des jeux vidéo, ils sont capables de créer des jeux. C’est très intéressant.»

Au cours des derniers mois, il a amené Jasmine LeBlanc, Nathan Plourde-Hébert et leurs collègues de classe à apprendre la base du langage de programmation HTML. Cela leur a permis de se construire un site web.

Ils en sont éventuellement arrivés à la création de jeux vidéo grâce au langage JavaScript il y a huit semaines. La progression de ses protégés a été rapide, dit-il.

«On est passés de ne pas connaître grand-chose en informatique, à apprendre une petite base à ensuite créer des choses qui sont très complexes selon moi. Je n’aurais jamais pu imaginer créer un jeu vidéo quand j’avais 12 ans.»

Ce diplômé en informatique de l’Université de Moncton âgé de 23 ans occupe le poste de directeur du centre créatif chez Educode. Il vient de terminer ses études et transmet maintenant ses connaissances aux plus jeunes.

L’entreprise privée, basée à Moncton, offre maintenant des cours dans une dizaine d’écoles de la région. Au cours des derniers mois, grâce à un projet pilote du gouvernement provincial, il a elle a aussi offert des cours virtuels dans quatre écoles d’ailleurs au Nouveau-Brunswick.

Xavier Beaudry raconte qu’il aurait bien aimé avoir accès à des cours de codage lorsqu’il avant 12 ou 13 ans. Il était très intéressé et stimulé par la technologie, mais ses aptitudes étaient très limitées, faute de formation.

«On ne pouvait même pas commencer à imaginer comment créer un jeu vidéo à cet âge-là. Il n’y a personne qui pouvait nous l’enseigner. Si l’école avait été là pour appuyer ça, je pense que j’aurais découvert ma passion réelle pour l’informatique plus jeune.»