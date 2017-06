Marijuana: poule aux oeufs d’or et enjeu de santé publique

Les recommandations du groupe de travail sur la légalisation de la marijuana ne font pas consensus au Nouveau-Brunswick. Les médecins demandent d’augmenter l’âge légal tandis que l’industrie plaide pour un modèle de distribution le plus ouvert possible.

Le rapport préliminaire propose que l’achat de marijuana soit autorisé après 19 ans. La Société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB) réclamait pourtant que l’âge légal soit plutôt fixé à 21 ans.

«Lorsqu’un jeune commence à consommer de la marijuana, c’est souvent un précurseur de la dépression, de l’anxiété et d’autres problèmes de santé mentale. Le développement du cerveau des jeunes hommes ne se termine pas avant 25 ans», interpelle Dre Murphy-Kaulbeck, présidente de la SMNB.

En revanche, elle salue l’idée que le monopole de la vente soit confié à une société de la Couronne filiale d’Alcool NB. «On veut s’assurer que la vente soit bien contrôlée, dit-elle. Le personnel sera formé à identifier les mineurs et les consommateurs ayant leurs facultés affaiblies. Chez les détaillants, il n’y a pas les mêmes garde-fous.»

Dre Murphy-Kaulbeck estime que cette filiale devrait avoir une mission différente de celle d’Alcool NB. «Alcool NB doit réaliser du profit et a des cibles de vente. Ce n’est pas la façon dont ça devrait fonctionner, on ne devrait pas faire d’argent avec une substance nocive. La promotion de l’alcool est permise, on voudrait éviter ça avec la marijuana.»

Elle se réjouit de voir que le rapport recommande des stratégies de sensibilisation et de réduction des risques. «L’usage du cannabis s’est normalisé, il semble y avoir une perception que la marijuana n’est pas une drogue proprement dite. Ce n’est parce qu’elle devient légale qu’elle devient sans risque.»

L’industrie veut tirer sa part du gâteau

La direction d’Organigram, seul producteur de marijuana médicinale autorisé au Nouveau-Brunswick, espère que la future législation ne leur mettra pas de bâtons dans les roues.

Le PDG d’Organigram Greg Engel souhaite que son entreprise ait la possibilité de créer son propre point de vente. «Nous nous attendons à ce que nous puissions ouvrir un magasin dans notre propre établissement à Moncton de la même manière que les microbrasseries possèdent des points de vente sur leur site de production, qui suivent les mêmes règlements que les succursales provinciales.»

L’entreprise de Moncton ignore jusqu’à quel point elle pourra promouvoir et commercialiser ses produits. Pour le moment, elle vend le cannabis directement aux consommateurs disposant d’une prescription en les envoyant par la poste.

M. Engel aimerait que ce modèle de distribution soit étendu. «Nous croyons qu’il y aura un besoin et une opportunité pour les producteurs autorisés tels que Organigram d’élargir notre programme actuel afin de permettre aux consommateurs de partout au Canada d’accéder au cannabis par un système de vente par correspondance, qui comprendrait un processus rigoureux pour valider l’âge des clients.»

Les plans d’Alcool NB restent secrets

La direction d’Alcool NB se refuse à tout commentaire.

«Alcool NB n’est pas en position de commenter la politique gouvernementale pour le moment. Étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle récente et qu’il reste beaucoup de travail à faire, il serait prématuré de fournir davantage d’informations», indique Mark Barbour, porte-parole de la société de la Couronne.

Plus tôt cette année, le PDG d’Alcool NB Brian Harriman avait confirmé que le cannabis ne sera pas vendu sur les tablettes des magasins d’alcool pour éviter les problèmes de santé et de sécurité publique.

En revanche, Alcool NB évaluait différentes options, et notamment l’établissement de dispensaires de marijuana autonomes, mais exploités par la société de la Couronne.