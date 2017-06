Des nouvelles encourageantes du béluga de la rivière Népisiguit

Si la survie du béluga, qui a été secouru dans la rivière Népisiguit, à Bathurst, la semaine dernière, n’est toujours pas assurée, ses déplacements dans le fleuve Saint-Laurent sont encourageants.

Les experts, qui ont fixé une balise sur l’animal, surveillent sa trajectoire depuis qu’il a été remis dans son habitat naturel, l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, jeudi dernier.

Le dernier bilan du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), en date de mercredi matin, qui est basé sur les transmissions de la veille, révèle qu’il ne se laisse plus porter par le courant vers l’aval comme cela avait été le cas dans les derniers jours.

Selon les dernières données satellites, il s’est éloigné de la côte pour remonter l’estuaire. Cela signifie donc qu’il reprend petit à petit des forces, même s’il est encore fragile puisqu’il passe beaucoup de temps en surface.

«Les chercheurs rappellent que la situation du béluga demeure critique et qu’il pourrait prendre plusieurs semaines pour rétablir ses forces et réintégrer une vie “normale” de béluga. Les mouvements enregistrés ont toutefois été reçus comme un signe encourageant, car il est toujours dans un secteur fortement fréquenté par les bélugas et il semble être en mesure de nager activement dans le courant», a rapporté Marie-Ève Muller, du GREMM.

L’organisme n’a pas encore pu vérifier en mer si l’animal a pu se greffer à une famille de bélugas, en raison des conditions météorologiques.

– Plus de détails à venir