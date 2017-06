Ours de 188 kg abattu à l’arc: un record mondial

Paul Arseneau et sa prise exceptionnelle de près de 200 kg, tirée à l'arc. - Gracieuseté

La saison printanière de chasse à l’ours noir a été fructueuse dans la région du nord pour Paul Arseneau. Il a récemment abattu une bête de près de 200 kg, à l’arc, dans la région de Bathurst. Son trophée, qui devrait se classer dans le top 10 provincial, si ce n’est dans le palmarès 5, sera homologué dans les records mondiaux.

La chasse à l’ours est divisée en deux périodes, soit au printemps et à l’automne, ce qui représente 20 semaines combinées.

À la sortie de l’hiver, période au cours de laquelle ils hibernent, les ursidés ont perdu une bonne partie de leur masse corporelle. Un ours de plus de 180 kg (400 lb) au printemps est donc plutôt exceptionnel.

Paul Arseneau avait dans sa mire une bête d’envergure depuis deux ans, dans la région de Bathurst.

«Il était nocturne l’an dernier. Cette année, je l’ai photographié en plein jour alors que j’avais changé mon site d’affût et je me suis dit que j’ai peut-être une chance», relate celui qui réside à North Tetagouche, près de Bathurst.

C’est le 6 juin que l’occasion s’est avérée idéale pour le chasseur et il n’a pas raté le colosse de 188 kg (414 lb).

«La veille, il était à 25 mètres de moi, mais je n’avais pas mon angle de tir. Il faut être très patient à l’arc. On ne bénéficie d’aucune marge. On est très près de la bête et le tir doit être parfait, sans se faire détecter par le gibier», explique celui qui a renoué avec le tir à l’arc, il y a seulement quelques années, après une pause de deux décennies.

Marie-Jeanne Babineau, de Bouctouche, avec sa deuxième récolte printanière. – Gracieuseté Trois générations de passionnés de la chasse. De gauche à droite: Éric, Rénald et Brad Marchand. – Gracieuseté

La prise de Paul Arseneau fera son entrée dans le livre des records mondiaux Pope and Young, en étant répertoriée dans les plus gros gibiers de la catégorie archerie. De plus, son animal doit se tailler une bonne place dans le classement du Nouveau-Brunswick.

«On s’appuie sur la dimension crânienne. Le chiffre d’entrée est de 18 pouces (46 cm). Le mien est près de 20 (51 cm). C’est donc très gros. Au Nouveau-Brunswick, il devrait se hisser dans le top 10 ou le top 5. Nous devons attendre 60 jours, la période de séchage, avant de prendre la mesure officielle», indique M. Arseneau, qui est l’auteur de deux livres sur la chasse dans la province.

L’an dernier, si 32% des permis (2265) ont été achetés par des non-résidants, ceux-ci peuvent se targuer d’être à l’origine de 67% des récoltes. Cette activité ne fait pas l’unanimité, mais engendre des retombées économiques non négligeables, au dire des connaisseurs.

«De plus en plus d’adeptes de la chasse au Nouveau-Brunswick font de nombreux préparatifs et planifient des excursions de chasse pour déjouer ces ursidés à chaque printemps, mais également à l’automne, injectant ainsi des sommes considérables dans l’économie néo-brunswickoise», fait remarquer Paul Arseneau.

Il constate que la popularité de cette chasse gagne aussi les femmes. Marie-Jeanne Babineau, de Bouctouche, a commencé à pourchasser l’ours pour passer plus de temps avec son conjoint, qui travaille dans l’Ouest canadien. Elle a attrapé la piqûre, puisqu’elle en est à sa quatrième bête abattue en trois ans, dont deux cette saison, grâce au deuxième permis autorisé depuis 2014.

«Le dernier que j’ai tué pesait 312 lb (142 kg) et le premier était 321 lb (146 kg). Avec la peau du plus récent, nous ferons un tapis ou une couverture», dit Mme Babineau.

Si ça prend un âge pour détenir un permis, il n’y en a pas à titre d’accompagnateur. Brad Marchand, âgé de 10 ans, d’Edmunston, en sait quelque chose. Il a eu sa part d’émotions fortes récemment, en traquant le gibier avec son père et son grand-père.

«Ça faisait trois heures qu’on était à l’affût et Brad était tanné. Il avait emprunté ma montre et venait tout juste de me dire qu’il était 9h passé quand j’ai vu une tache noire apparaître dans le sentier. Lorsque Brad a aperçu le gros ours mâle, ses yeux sont devenus grands comme des toonies», raconte son père Éric.

Le nombre d’ours noirs s’élève à 17 000 dans la province, où 90% du territoire leur est propice. La chasse du printemps se termine le samedi 24 juin.