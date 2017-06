Plage Parlee: les terres humides scrutées à la loupe

Le gouvernement provincial prend tous les moyens pour redorer le blason de la plage Parlee à Shediac. Un relevé de terrain sera effectué cet été autour de l’importante attraction touristique afin de savoir si des bâtiments ou d’autres aménagements empiètent sur des terres humides dans le secteur de la plage.

Au cours des derniers mois, l’image de la plage Parle, visitée par 350 000 personnes par année, a été gravement ternie. Il a été révélé que le taux de coliformes fécaux a dépassé la limite recommandée par Santé Canada au moins 80 jours de 2013 à 2016.

Les gens qui possèdent des propriétés dans le secteur de la plage Parlee recevront bientôt, si ce n’est pas déjà fait, une lettre leur demandant d’autoriser l’accès à leur terrain pour qu’un expert puisse faire le relevé.

Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a retenu les services de Sean Blaney, un expert en terre humide, pour mener l’étude.

Les propriétaires ont jusqu’au 15 juillet pour donner leur consentement afin que l’expert puisse analyser leur terrain. Plusieurs ont déjà donné leur autorisation. Le gouvernement espère que tous les propriétaires collaboreront.

«Pour le moment, on utilise que ce que j’appelle la méthode douce. Oui, ce sont des propriétés privées, mais tout le monde a avantage en termes de santé et de sécurité publique d’avoir cette délinéation qui est la méthode la plus sûre pour protéger ces terres humides qui sont littéralement un poumon très important pour l’environnement», a indiqué mardi le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle.

Le ministère a déjà établi qu’une partie d’un sentier entre les chemins Pointe-du-Chêne et Parlee Beach se trouve à l’intérieur d’une zone tampon de terres humides. Le trajet du sentier sera modifié en conséquence lorsque le relevé de terrain sera terminé.

«Il va y avoir une modification du sentier, mais avant qu’il y ait une modification du sentier, on veut faire cette délinéation pour s’assurer que le sentier passe à un endroit qui soit pleinement acceptable dans le respect de l’environnement», a expliqué le ministre.

Pourquoi ce sentier a-t-il d’abord été construit sur une zone protégée?

«C’était une erreur. Ils s’étaient fait dire qu’ils n’avaient pas besoin de permis environnemental de mon ministère», a insisté M. Rousselle.

Des milieux importants

Les terres humides jouent un rôle important pour l’environnement. Ce sont des habitats naturels pour plusieurs espèces en plus d’agir comme un genre de système de filtration.

«C’est un milieu qui est vraiment un bon filtre. Quand on fait des présentations aux jeunes, on montre une éponge. Ce milieu va vraiment absorber l’eau quand il y a beaucoup de pluie. C’est une zone qui va retenir l’eau et la filtrer», explique Julie Cormier, présidente de Vision H2O, le groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale de Beaubassin-Est.

Ces milieux naturels peuvent même aider à éviter des inondations. Autrefois, ces écosystèmes qui sont aujourd’hui protégés étaient comblés pour y ériger des immeubles.

«Dans le passé, les gens comblaient les terres humides en n’ayant pas vraiment connaissance de l’importance de ces habitats. C’est pour ça qu’aujourd’hui on essaie de les protéger parce que ça joue un rôle vraiment important au niveau de la nature», rappelle Mme Cormier.

Le ministère fédéral de l’Environnement et des Changements climatiques soutient que les terres humides permettent de filtrer les sédiments et les substances toxiques en plus de fournir de la nourriture et des abris à de nombreuses espèces de poissons, de coquillages, de crustacés et d’oiseaux.

La réputation de la plage est intacte, selon un sondage

Le gouvernement provincial a commandé une étude pour mesurer l’impact de la couverture médiatique sur la mauvaise qualité de l’eau à la plage Parlee sur le marché québécois.

L’enquête menée entre le 9 et 13 mars auprès de 502 répondants révèle que seulement 8% des personnes interrogées se souviennent précisément d’avoir entendu parler de la plage Parlee dans les médias au cours des cinq à six derniers mois.

«Parmi ceux qui ont fourni des détails, seuls 3% ont eu des commentaires critiques sur la plage, dont aucun ne mentionnait spécifiquement les problèmes de la qualité de l’eau», a précisé le ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture par courriel.

L’intérêt pour la plage chez les touristes québécois qui comptent visiter le Nouveau-Brunswick est très élevé, de 68% à 77%, selon le type de voyageur. En fait, selon l’étude, les Québécois associent le Nouveau-Brunswick aux plages et au homard.

La route du littoral acadien, de Dalhousie à Aulac en passant par la Péninsule acadienne et le Grand Moncton, est la destination la plus populaire chez les Québécois dans une proportion de 74%.

L’attraction touristique la plus populaire sur cette route est Shediac qui a été mentionné dans 84% des réponses. De ceux qui ont déjà visité cette région, 27% ont mentionné spécifiquement une visite à la plage Parlee.