La police retrouve une voiture volée… lors d’une dispute conjugale

Un Ontarien et une Ontarienne ont été arrêtés dans le parc national Fundy et font face à de nombreuses accusations. Ils sont entre autres accusés de production de méthamphétamine et de possession de biens volés.

Dans la nuit du 11 juin, des policiers se sont rendus à un chalet après avoir été informés qu’une dispute conjugale s’y déroulait.

La GRC indique que l’enquête a révélé que le couple était en possession d’un véhicule volé. L’homme et la femme ont été arrêtés dans la matinée du 12 juin.

Les policiers ont alors procédé à une fouille du véhicule dans lequel ils ont découvert de nombreux biens volés, dont des cartes d’identité, des cartes de crédit et des cartes de débit.

Ils ont aussi découvert de la drogue (qu’ils croient être de la méthamphétamine en cristaux) et des articles utilisés pour produire des drogues illicites. La drogue et les articles ont été envoyés à un laboratoire afin d’être analysés.

Le 13 juin, Corinda Belanger, âgée de 32 ans, et Marco Grenier, âgé de 39 ans, ont comparu en cour provinciale à Moncton et ont été accusés de possession de biens volés et de manquement aux conditions de leur probation.

Marco Grenier a aussi été accusé de défaut de se conformer à une ordonnance.

Les analyses de laboratoires ont confirmé que la drogue saisie était de la méthamphétamine. D’autres articles volés ont été découverts parmi les articles saisis pendant la fouille du véhicule.

Le 20 juin, Corinda Belanger et Marco Grenier ont été accusés de production de méthamphétamine. Six autres chefs d’accusation de possession de biens volés ont été portées contre eux.

Corinda Belanger et Marco Grenier ont été détenus jusqu’à leur audience sur la libération sous caution qui devait avoir lieu mercredi.