De nouveaux pensionnaires au Zoo de Moncton [vidéo]

Près de 190 000 personnes ont visité le Zoo Magnetic Hill à Moncton en 2016. Pour attirer toujours plus de monde année après année, l’endroit doit constamment se renouveler. Cette saison estival, le zoo aura de nouveaux pensionnaires.

Suricate, flamant de Cuba et perroquets sont parmi les nouveaux animaux qu’il est possible de voir au zoo de Moncton aujourd’hui pour certains et dès la semaine prochaine pour d’autres.

Le zoo est à planifier une nouvelle attraction sur son site, le village africain. Il s’agit d’un projet d’une valeur de 1,5 à 2 millions $. La construction doit commencer l’année prochaine, mais l’occasion d’acquérir des animaux pour ce nouvel espace s’est présentée plus tôt que prévu. Ils seront donc à Moncton cet été.

«On regarde des animaux pour notre prochain projet, le village africain. Pour ça, on a déjà les flamants de Cuba et les suricates. C’est pour le prochain projet, mais on voulait les montrer maintenant. On a aussi reçu des pécaris à colliers, un animal des États-Unis qu’on a reçu d’un zoo de l’Ontario, il y a près d’une semaine», a expliqué Bernard LeBlanc, coordonnateur du zoo.

Comme pour sa plus récente attraction, les tigres de l’amour, ouverte en 2015, le village africain sera interactif. L’administration espère pouvoir y présenter de plus petites espèces, comme les suricates. La construction de la nouvelle section ne devrait pas commencer avant l’année prochaine et s’étalera sur deux ans.

Des perroquets ara, le plus gros oiseau de l’espèce, pourront également bientôt être admirés par le public.

«On achève la nouvelle construction pour les présenter cette année, alors vous allez pouvoir les admirer cette année».

Les visiteurs du zoo pourront admirer les flamants dès la semaine dans un nouvel enclos qui a été aménagé ce printemps et dont la facture s’élève à 20 000$.

Le début de l’été, c’est aussi un bon temps pour voir différentes espèces prendre soin de leur nouveau-né. Pour la première fois, un couple de gibbons a donné naissance à un petit singe tellement mignon que les nombreux visiteurs n’arrivaient pas à le quitter des yeux jeudi matin.

«Chaque printemps on a des nouveau-nés. On a un nouveau gibbon, pour la première fois au zoo. On pensait qu’on allait avoir un petit seulement l’année prochaine, mais surprise, surprise, on a un bébé cette année», a souligné M. LeBlanc.

Le centre d’éducation du zoo a été agrandi au cours de la dernière. Les fonds pour réaliser ce projet de 400 000$ proviennent du gouvernement fédéral, dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération, ainsi que de la Ville de Moncton.

Le centre est utilisé pour offrir des camps hebdomadaires l’été aux jeunes. La liste d’attente était longue pour s’y inscrire et les camps en français étaient plus rares. Plus d’animateurs ont été embauchés et des camps en français seront maintenant offerts chaque semaine.

«Il y a encore de la place», a insisté M. LeBlanc.

Même si la saison estivale vient tout juste de commencer, l’administration du zoo se prépare déjà pour l’hiver afin d’améliorer la formule Zoo en lumières qui a attiré 18 000 visiteurs durant la période des Fêtes.

Le Zoo Magnetic Hill héberge 625 animaux et 77 espèces.