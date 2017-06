Gel des évaluations foncières: les municipalités grognent fort

De gauche à droite et de haut en bas: le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, le maire d’Edmundston, Cyrille Simard, le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, et le président de l’Association des cités du N.-B., Eric Megarity. - Archives

Le gel des évaluations foncières en 2018, annoncé mercredi par le gouvernement provincial, ne fait pas du tout l’affaire de nombreux maires. La grogne monte.

Cette mesure, qui a pris les municipalités par surprise, survient dans la foulée du scandale des évaluations foncières truquées. Le gouvernement affirme qu’il veut se donner le temps de mettre en oeuvre les changements qui pourraient découler de la révision en cours.

Jeudi, au lendemain de cette annonce, l’Acadie Nouvelle a contacté les maires de quelques communautés pour recueillir leurs réactions. Un constat se dégage; les municipalités ne la trouvent pas drôle.

«C’est sûr que j’ai trouvé que c’était une nouvelle frustrante», affirme le maire de Bathurst, Paolo Fongemie.

Il dit que les élus et les employés de cette ville ont mis les bouchées doubles au cours des derniers mois pour être plus efficaces et revoir leurs façons de faire.

Le gel des évaluations leur met des bâtons dans les roues et risque de freiner leur élan en mettant sérieusement en péril leur plan de ne pas augmenter le taux de taxation pendant quatre ans.

«Là, hier, on nous arrive et on gèle la croissance naturelle finalement. (…) C’est exceptionnel ce que fait le gouvernement fait. C’est punitif. C’est transférer le fardeau sur le dos des municipalités.»

Même s’il est loin d’adhérer au gel, Paolo Fongemie note qu’il y a au moins des exceptions qui permettent de limiter un peu les dégâts.

Le gel ne s’appliquera pas, entre autres, aux nouvelles constructions, aux propriétés ayant subi d’importantes rénovations nécessitant un permis de construction et aux propriétés qui ont changé de propriétaire.

Le son de cloche est le même à Edmundston, où le maire Cyrille Simard ne digère tout simplement pas la façon de faire imposée par le gouvernement Gallant, qu’il qualifie de «paternaliste et non inclusive».

Il reconnaît que le gouvernement a voulu tenter de traiter les municipalités équitablement dans la foulée du cafouillage des évaluations foncières truquées. Mais il y avait d’autres solutions, selon lui.

«On a des données, il me semble, pour être capable de calculer le taux normal d’augmentation d’une assiette fiscale dans toutes les municipalités du Nouveau-Brunswick. On peut faire des ratios, on peut faire des moyennes, on peut faire tout ce genre de travail là», dit-il.

Son confrère Yvon Lapierre, maire de Dieppe, n’est pas plus enthousiasmé que lui par le gel.

«Ça nous a grandement pris par surprise, parce qu’on n’en avait pas entendu parler avant que ça sorte. Évidemment, ça met énormément de pression sur les conseils municipaux.»

Il rappelle que puisque les municipalités ne peuvent enregistrer de déficits, comme les gouvernements provincial et fédéral, bien peu de choix s’offriront aux élus.

«Maintenant, la seule source de revenus qui va nous venir va potentiellement être l’augmentation des taxes (NDLR: le taux de taxation, établi par la Ville de Dieppe). Puis chez nous, ce ne sont pas des choses que l’on fait à la légère.»

Il explique que le cycle de planification à Dieppe est de cinq ans. Les revenus et les dépenses projetées sont prévus longtemps à l’avance. Un gel qui survient par surprise vient donc compliquer les choses.

Et encore, note Yvon Lapierre, il est à la tête d’une ville qui est en croissance. Il a donc une pensée pour certains de ses confrères qui n’ont pas cette chance.

Quant au maire de Saint-Jean, Don Darling, il ne passe pas par quatre chemins; le gel va causer de sérieux maux de tête aux élus et aux employés de sa municipalité.

Il illustre que Saint-Jean trime déjà dur pour relever de sérieux défis financiers. L’année prochaine, la Ville devra trouver de 3 à 4,5 millions $ en économies, selon ses calculs.

«Et là, on n’a pas les données encore, mais le gel des évaluations foncières pourrait ajouter une quelques millions supplémentaires à cette équation pour Saint-Jean. C’est donc très, très sérieux. Ça ne va pas nous laisser de bonnes options.»

Ces options, dit-il, seront de couper ou de taxer davantage. «On aura deux choix: on devra soit couper les coûts agressivement ou augmenter les taxes. Et ni l’une, ni l’autre de ces options sont bonnes», dit-il.

La réaction la plus nuancée est venue du président de l’Association des cités du Nouveau-Brunswick, Eric Megarity (qui est également conseiller municipal à Fredericton). Cette organisation représente huit des plus grandes communautés de la province.

«On se penche là-dessus. On veut s’assurer d’avoir tous les détails, on veut analyser ça pour voir ce que ça signifie», dit-il.

S’il fait preuve de prudence, du moins pour l’instant, il affirme néanmoins que le gel va placer les municipalités dans une position difficile.

«Nos frais de fonctionnement ne diminuent pas. On emploie diverses méthodes de gestion pour s’assurer que nos coûts sont aussi bas que possible. Mais lorsque l’on a un gel des évaluations, ça va affecter nos revenus.»

Il estime que ce n’est «pas juste» d’imposer un tel gel, puisque les municipalités n’ont pas de contrôle sur les évaluations foncières.