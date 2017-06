Grand-Sault propose de partager sa force policière avec Saint-André

Les maires de Grand-Sault et de Saint-André espèrent conclure rapidement une entente de partage de services municipaux. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

L’administration municipale de la Ville de Grand-Sault a présenté mercredi soir aux élus et aux citoyens de la Communauté rurale de Saint-André son offre de partages de services municipaux.

Le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, a dévoilé les lignes du projet devant une cinquantaine de résidants qui se sont déplacés au Centre récréatif de Saint-André.

L’offre proposée par la Ville de Grand-Sault prévoit le partage du service de police, du service d’aménagement et de la bibliothèque.

D’une durée de cinq ans, l’entente prévoit également l’élimination des frais aux usagers qui étaient imposés aux résidants de Saint-André utilisant les infrastructures sportives de la ville voisine de Grand-Sault.

D’entrée de jeux, le maire Marcel Deschênes a tenu à souligner que l’entente permettrait à la Communauté rurale de Saint-André de réaliser des économies annuelles de 97 539$, soit près d’un demi-million sur cinq ans.

En 2017, l’administration municipale de Saint-André aura dépensé 521 175$ pour assurer l’ensemble des services mentionnés.

À elle seule, la présence et la surveillance du territoire par la GRC représentent des dépenses qui se chiffrent à 409 056$.

Les coûts reliés aux services offerts par la Ville de Grand-Sault se chiffrent quant à eux à 425 000$ par année, ce qui peut sembler à première vue une offre alléchante pour la Communauté rurale de Saint-André.

«On vit ensemble et son se côtoie partout… Avec cette entente, la région sera plus forte», a lancé à la foule le maire Deschênes.

Les élus des deux communautés espèrent voir ce partage de services municipaux entrer en vigueur dès le 1er janvier 2018.

Les contrats liant la Communauté rurale de Saint-André à la Commission de services régionaux Nord-Ouest (urbanisme) et à la GRC (sécurité publique) pourraient toutefois retarder le processus et venir compliquer les choses.

Plusieurs citoyens de Saint-André qui ont assisté à la réunion d’information ont interrogé le maire Deschênes au sujet de l’avenir de la communauté rurale, une fois celle-ci desservie par la Force policière de Grand-Sault.

«Nous ne voulons pas dénigrer la GRC, mais la présence policière sera accrue», assure le maire de Grand-Sault.

Le maire a indiqué qu’un minimum de 4 heures de surveillance par jour sera consacré au territoire de Saint-André.

«Le conseil municipal de Saint-André pourra de plus dicter ce qu’il veut à la Force policière de Grand-Sault et lui faire part de ses besoins précis», a précisé Marcel Deschênes.

Le nouveau maire de Saint-André, Michel Lavoie, s’est dit satisfait de la proposition de partage de services, qualifiant de celle-ci de solution économique.

«Ces économies pourraient nous permettre d’aller de l’avant avec des projets tels que l’amélioration du garage municipal et de la caserne de pompier et l’achat de camions pour la brigade d’incendie, et ce, tout en évitant des hausses de taxes».

Certains citoyens ont réclamé des élus un peu plus de détails sur le contenu de l’entente.

Quelques-uns ont dit craindre une explosion des coûts, une fois l’entente de cinq ans venue à échéance.

Pour d’autres, cette proposition devrait faire l’objet d’une consultation publique et d’un plébiscite.

«C’est une grosse économie, mais la population devrait avoir son mot à dire, cette décision n’appartient pas seulement à cinq ou six élus qui décideront pour tout le monde», a laissé tomber Matthieu Cyr, un résidant de l’endroit.