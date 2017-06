Un motocycliste perd la vie à Grand-Sault

Un motocycliste de 46 ans a perdu la vie mercredi à Grand-Sault, après que son bolide eu été percuté de plein fouet par un véhicule automobile.

L’accident est survenu peu après 14h, à l’intersection de la rue Ouellette et de la route Caldwell.

La victime est Brian Martin, un résidant de Sainte-Anne-de-Madawaska.

L’individu a succombé à ses blessures lors de son transport dans un centre hospitalier.

Selon les premières constatations, il appert que l’automobiliste aurait omis de céder le passage à l’autre conducteur.

Sous la force de l’impact, l’automobile impliquée dans l’accident s’est retrouvée dans un fossé longeant le chemin, tout comme le motocycliste.

Le conductrice de l’automobile et sa passagère ont eu beaucoup plus de veine et n’ont pas subi de blessure.

«C’était une très bonne personne, un bon père de famille. Il était prudent et responsable sur sa moto», a indiqué un membre de la famille de la victime qui a bien voulu se confier à l’Acadie Nouvelle.

Cette même personne a affirmé que la jeune conductrice de la voiture aurait omis d’effectuer un arrêt obligatoire, ce qui serait à l’origine de l’accident.