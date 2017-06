Le regroupement féministe souhaite la mise sur pied d’un service universel de garderies

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick a élu un nouveau conseil administratif lors de son assemblée générale annuelle, ce week-end. Dans l’ordre habituel, on peut voir Véronique Guitard (secrétaire), Louise Imbeault, Ginette Gautreau, Jael Duarte, Monique Brideau, Maryse Nadeau (présidente), Lucie Aounetse (Représentante Pluri'elles), Karine Bujold. Lyne Chantal Boudreau (vice-présidente), Pauline Abel (trésorière) et Nelly Dennene (directrice générale). - Gracieuseté

Avec une nouvelle présidente à sa tête, le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick mettra de l’avant sa liste de priorités dans le cadre de la prochaine élection provinciale. Premier sur la liste: la création d’un service universel de garderies dans la province.

Le gouvernement de l’Ontario a dévoilé, vendredi dernier, les détails d’une entente avec le gouvernement fédéral qui lui permettra de toucher la somme de 435 millions $ sur trois ans pour son système de garderies.

La nouvelle n’est pas passée inaperçue le lendemain, à l’assemblée générale annuelle du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB).

Depuis un certain temps, l’organisme lutte pour un système universel de garderies au Nouveau-Brunswick. Ses dirigeants espèrent que les élus de Fredericton suivront l’exemple de l’Ontario.

«L’Ontario est la province avec la plus grande population. S’ils sont capables de le faire à si grande échelle, c’est une question sur laquelle le Nouveau-Brunswick devrait se pencher», affirme Maryse Nadeau, qui a été élue présidente de la RFNB ce week-end.

Mme Nadeau, une avocate âgée de 28 ans originaire d’Edmundston, explique que les coûts élevés des garderies sont un important fardeau financier pour les familles de la province. Plusieurs femmes choisissent de quitter leur emploi, jugeant que leur revenu n’est pas suffisant pour qu’il vaille la peine d’inscrire leur enfant à la garderie.

«On se demande si ça vaut vraiment la peine avec un salaire de 30 000$ par année d’envoyer un enfant à la garderie à 700$ par mois. Peut-être qu’au bout de la ligne la femme va décider de rester à la maison pour compenser ce montant. Ç’a comme conséquence de ralentir l’avancement dans sa carrière, de menacer sa stabilité financière et de compromettre l’équité salariale.»

La RFNB a l’intention d’être active au cours des prochains mois pour s’assurer que l’enjeu des garderies occupe une place importante dans la prochaine campagne électorale provinciale qui prendra fin en septembre 2018. Elle fera aussi valoir les enjeux de la pauvreté chez les femmes, de la violence à caractère sexuel, de la participation politique et de l’accès à l’avortement.

«Il y a encore du travail à faire de la part de nos représentants. Quand on doit encore revendiquer, par exemple, les questions de pauvreté et d’avortement, ça démontre qu’on n’est pas encore rendu là.»

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, Mme Nadeau et la directrice générale de la RFNB, Nelly Dennene, ont souligné l’importante participation à l’assemblée générale de samedi. Plus de 50 personnes de tout âge y ont participé. De plus, deux à quatre candidats ont brigué chacun des postes du conseil d’administration lors de l’élection.

«Ça démontre un intérêt pour toutes ces questions. Parfois, on dit qu’il y a un manque d’engagement pour arriver à des changements dans notre société. Mais ce que j’ai vu samedi était inspirant. Ce que je vois sont des femmes qui – malgré les défis – ne perdent pas espoir dans leur lutte.»

En plus de Mme Nadeau, le nouveau conseil d’administration de la RFNB comprend la secrétaire Véronique Guitard, la représentante Pluri’elles Lucie Aounetse, la vice-présidente Lyne Chantal Boudreau et la trésorière Pauline Abel.